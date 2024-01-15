Залужный рассказал, какие российские самолеты были сбиты над Азовским морем 1 15.01.2024, 12:57

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Валерий Залужный

И поблагодарил ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что военные Воздушных сил уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

«Спасибо Воздушным Силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!» — написал Залужный в Telegram.

14 января СМИ сообщали, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22.

Около 21:00 воздушный командный пункт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового на Херсонщине, где и был подбит. После поражения, самолет планировал совершить посадку в Анапе, пригласил эвакуацию и вызвал скорую и пожарных.

Впоследствии стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета воздушно-космических сил России А-50, дежурившего в районе Кирилловки Запорожской области.

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