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Катар остановил танкерные поставки газа

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  • 15.01.2024, 13:39
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Катар остановил танкерные поставки газа

После ударов западной коалиции по хуситам в Йемене.

Катар ограничил танкерные перевозки сжиженного газа через Баб-эль-Мандебский пролив (между Красным и Аравийским морями) после авиаударов западной коалиции по целям хуситов в Йемене. Об этом 15 января пишет Bloomberg.

По данным агентства, как минимум пять судов с СПГ, следовавших к проливу, с 12 января прекратили движение.

Три танкера, направлявшиеся в Европу, остановились у берегов Омана. Еще два катарских судна без груза, возвращавшихся в Катар, стали на якорь с обеих сторон Баб-эль-Мандеба, говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что остановка катарского топливного экспорта может создать риски в Европе на фоне холодной зимы. Однако в ближайшее время дефицит маловероятен, поскольку страны Евросоюза перед отопительным сезоном сделали максимальные запасы газа, а спрос промышленности на него остается низким, считают эксперты.

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