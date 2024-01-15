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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 15.01.2024, 13:46
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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра будет ветренно.

В Беларуси во вторник будет ветрено. Объявлен оранжевый уровень опасности.

«16 января (вторник) ночью по западной половине республики, утром и днем на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с», – говорится в предупреждении.

Завтра погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на Ленинградскую область России, вслед за которыми начнет поступать холодная воздушная масса. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -3… -8°С.

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