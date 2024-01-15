Белорусских военных перебросили в Россию 16 15.01.2024, 14:11

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Перенимать опыт боевых действий против Украины.

Белорусские военнослужащие отправились в Россию для прохождения обучения. Об этом сообщили в Минобороны. Акцент в занятиях будет сделан на опыте ведения боевых действий против Украины.

«В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными Силами России в ходе ведения специальной военной операции», – говорится в сообщении.

После возвращения из РФ военнослужащие будут выступать инструкторами «по наиболее сложным предметам боевой подготовки». Они будут передавать полученный опыт подразделениям ВС Беларуси.

В сообщении Минобороны не уточняется, к каким родам войск или подразделениям Вооруженных сил относятся отправленные на обучение военнослужащие.

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