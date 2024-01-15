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Как белорусы относятся к вакцинации от коронавируса?

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  • 15.01.2024, 19:42
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Как белорусы относятся к вакцинации от коронавируса?

Цифры могут удивить.

Хотя COVID-19 не уходит из новостей и грозит новыми, более тяжелыми штаммами, идея вакцинации против этого заболевания не слишком популярна у белорусов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук. Респондентов обзванивали по телефону в четвертом квартале прошедшего года.

Так, число сторонников и противников вакцинации от коронавируса оказалось почти равным: за прививки выступают меньше половины опрошенных — 45,2%, а против — 41,8%. Еще 13% не смогли определиться со своей позицией.

Больше приверженцев вакцинации среди пенсионеров (63,5%). Ответы различались и в зависимости от места жительства: среди горожан цифры были примерно как и в целом по стране, а вот среди сельских жителей сторонников прививок от COVID-19 оказалось 52,9%, тогда как противников только 27,2%.

Низкая популярность вакцинации, возможно, объясняется изменением отношения к коронавирусу. Более половины (54%) белорусов считают, что он уже стал обычным сезонным заболеванием, но 24,2% полагают, что он еще остается серьезной проблемой для населения и требует эпидемиологических мер. Каждый десятый считает, что пандемия ушла и больше не проблема. Среди людей среднего и пенсионного возраста такое мнение – редкость, а вот среди молодежи его придерживаются 28,4%.

При этом только 14,2% сказали, что они болели COVID-19 в течение последнего года, а 82,2% уверены, что вирус их за это время не коснулся.

Отношение к вакцинации от гриппа оказалось практически таким же, как в случае с коронавирусом: 47,4% сторонников и 42,6% противников.

В целом же только 30,7% респондентов назвали прививки среди мер, которые лично они в настоящее время предпринимают для профилактики вирусных заболеваний (ковида, гриппа или прочих). Большинство ограничивается мытьем рук, физической активностью и витаминами, проветриванием и уборкой помещений.

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