Минус А-50: как ВСУ могли уничтожить российский летающий радар? 15.01.2024, 21:42

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России не хватает таких самолетов и она их больше не выпускает.

Гибель самолета А-50 и предположительное повреждение Ил-22М станут одной из самых крупных одномоментных потерь российской авиации в войне с Украиной. России не хватает таких самолетов и она их больше не выпускает. Кроме того, на борту А-50 могли быть опытные специалисты, подготовить которых непросто.

Об уничтожении А-50 вечером 14 января написали сначала украинские, а затем и российские блогеры, а наутро об этом официально сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

При этом украинский военачальник в своем сообщении написал, что Ил-22М был также уничтожен, хотя впоследствии в сети появился снимок самолета после посадки в аэропорту Анапы.

Тот факт, что экипаж Ил-22М смог посадить его, несмотря на сильные повреждения, подтвердил и спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Таким образом, информация об уничтожении А-50 исходит от официальных украинских источников и неофициально — от российских комментаторов, некоторые из которых имеют отношение к военной авиации, пишет ВВС.

Российское Минобороны далеко не всегда признает потери, а если признает, то делает это спустя какое-то время. Однако, учитывая тот факт, что фотография второго самолета вскоре оказалась в сети, можно предположить, что, будь у кого-либо доказательства того, что А-50 приземлился, то об этом было бы уже известно.

Кто стрелял?

Каким образом был уничтожен один самолет и поврежден второй, доподлинно неизвестно.

По одной из версий, которая циркулировала в российских соцсетях, Ил-22М мог быть подбит огнем российской ПВО, которая защищает Керченский мост.

Между тем Валерий Залужный, как и официальный телеграм-канал ВС ВСУ, называют это «спецоперацией в Приазовье». Если это действительно правда и оба самолета были поражены украинцами, то все равно неизвестным остается способ их поражения.

Судя по словам Юрия Игната, главной целью ВСУ был А-50, а Ил-22М «попал под раздачу». Возможно, этим объясняется то, что он не был сбит.

Залужный опубликовал анимированную карту с траекториями полетов самолетов в этом районе. Согласно карте, самолеты дежурили в северно-западной части моря в районе Приморска.

По информации «Суспiльне», Ил-22М находился в районе Стрелкового в Херсонской области, А-50 — в районе Кирилловки в Запорожье. Оба района находятся приблизительно в 130-140 километрах от Керченского моста и приблизительно в 160 километрах от линии фронта.

Российские ЗРК дальнего радиуса, такие как С-400, могли бы поразить цель на таком удалении от моста, но предположить, что операторы спутали Ил-22М — и особенно А-50 — с украинскими самолетами, сложно.

В том случае, если это действительно была операция ВСУ, все равно остается неизвестным средство, которое было использовано для поражения самолетов.

Как сбили?

Сразу же после того, как информация о поражении двух самолетов и вероятной гибели одного из них появилась в сети, основной версией, которую стали обсуждать украинские комментаторы, был зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Всего у ВСУ есть три батареи Patriot. Однако, как считалось до сих пор, в Украине эти комплексы применяют ракеты семейства PAC-3, поскольку они лучше справляются с баллистическими ракетами, включая «Кинжал».

Однако радиус действия этой ракеты составляет всего 40 километров, а высота — 20. PAC-2 — более дальняя ракета, которая может перехватывать воздушные цели на высоте до 25 километров и на удалении до 160.

Остальные наземные комплексы иностранного либо советского производства не смогли бы достать самолет на таком расстоянии — дальность их действия меньше, чем расстояние до линии фронта.

Между тем и для ЗРК Patriot с ракетой PAC-2 такая дальность — почти предельная. Поэтому в любом случае ЗРК пришлось бы размещать вблизи линии фронта, подвергая драгоценный комплекс опасности.

Правда, в Украине остались старые советские ЗРК С-200, которые были сняты с вооружения более 10 лет назад. ВСУ приспособила их для стрельбы по наземным целям.

Если бы украинцам удалось восстановить боеспособность таких ракет для ударов по воздушным целям, то их дальность — до 600 километров — позволила бы поразить самолеты над Азовским морем из глубокого тыла. При этом А-50 — не очень сложная цель даже для таких устаревших ракет, он довольно большой и не очень маневренный.

Еще одна версия, которую высказывали некоторые комментаторы, заключается в том, что ВС ВСУ могли использовать истребители с авиационными ракетами дальнего радиуса. Однако для истребителей МиГ-29 и Су-27 в ВСУ таких ракет нет, а американские F-16 Украина до сих пор не получила.

Кроме того, полеты истребителей было бы практически невозможно скрыть от самого А-50, а сигнатура F-16 должна быть хорошо известна россиянам — эти самолеты даже прилетали на российский авиасалон в Жуковском. Поэтому в случае, если бы украинцы решили тайно применить такие истребители, об этом, скорее всего, после удара сообщили бы они или россияне.

Российские телеграмм-каналы опубликовали фотографию самолета Ил-22М после посадки, на которой видно, что в хвостовой части множество довольно крупных пробоин.

Они больше похожи на повреждения от поражающих элементов большой зенитной ракеты наземного комплекса. Авиационная ракета, скорее всего, не смогла бы нанести такой урон.

Тактика

Какую тактику использовали ВС ВСУ для того, чтобы перехватить российские самолеты, неизвестно, но есть набор известных обстоятельств, который мог способствовать успеху.

ВСУ использует информацию с самолетов-разведчиков стран НАТО, которые отслеживают активность в воздушном пространстве на территории Крыма и юга России.

Отследить появление в воздухе таких самолетов, как А-50 или Ил-22, несложно. Во-первых, это очень большие самолеты, которые хорошо видно на экранах радаров. Во-вторых, А-50 использует радар (радиотехнический комплекс «Шмель») — круглая «тарелка» над фюзеляжем. Этот радар является источником радиосигнала и хорошо виден на большом расстоянии.

Такие самолеты обычно не летают вблизи линии фронта именно потому, что они являются очень важной целью для противника.

Однако применение А-50 и Ил-22М, вероятно, было довольно шаблонным. То есть, возможно, они летали по одному маршруту, патрулировали в одних и тех же районах.

Не исключено, что эти полеты они совершали в привязке к каким-либо событиям — например, во время обстрелов Украины крылатыми ракетами и дронами. В такой ситуации они могли бы отслеживать активность украинской ПВО.

Шаблонность действий может позволить противнику подготовить воздушную засаду — разместить в определенном месте ЗРК или направить истребители.

Насколько важен А-50?

Повреждения, полученные Ил-22М, едва ли позволят этому самолету вернуться в строй в ближайшее время, а возможно, он и вовсе будет списан.

Судьба А-50 остается неизвестной, но, вероятно, он также утрачен, скорее всего, сбит. В противном случае его фотографии также появились бы в российских соцсетях.

Это очень большая утрата для российских ВВС, поскольку таких самолетов у России не так много. Во-первых, боевую ценность имеют не все А-50, а только те, которые были модернизированы до уровня А-50У. Базовые А-50, скорее всего, не применяются в боевых действиях.

Считается, что в летном состоянии А-50У у России меньше десяти, хотя точных данных в открытом доступе нет. Согласно справочнику Military Balance 2022, перед началом войны у России было три единицы А-50 и шесть А-50У.

При этом летающие радары позволяют отслеживать активность в воздухе и на земле, поскольку в отличие от наземных локаторов, «видят» гораздо больше с высоты. Кроме того, современные радары способны хорошо различать цели на земле, отличая их от помех — комплекс «Шмель» отличается именно этим свойством.

Поэтому такие радары позволяют российскому командованию изучать расположение и схему работы украинской ПВО — радаров, пусковых установок. Они также позволяют отслеживать полеты украинской авиации — при наличии в воздухе над Азовским морем А-50 совершить вылет украинским Су-24 с ракетами Storm Shadow намного сложнее, если вообще возможно.

А-50 также участвует в управлении воздушным боем, фактически выступая как командный пункт, он координирует работу боевых самолетов и вертолетов.

Такой самолет-командный пункт обеспечивает точную картину воздушного пространства в реальном времени для командного центра воздушных операций, без которой управлять боем очень сложно.

В ноябре 2022 года российский военный эксперт Илья Крамник написал в своем телеграм-канале, что, по его подсчетам, ВКС нуждается примерно в двадцати А-50У, чтобы российские ВКС получили полноценное сопровождение ДРЛО. Это примерно в три раза больше, чем есть сейчас — до 14 января у России было шесть таких самолетов.

Во время войны один А-50 был сильно поврежден в результате диверсии. Это произошло 26 февраля на военном аэродроме в Мачулищах в Беларуси. Самолет был отправлен в Россию на ремонт. О его состоянии ничего неизвестно, и степень повреждений также неясна.

Чем занимался Ил-22?

Роль Ил-22М в такой ситуации до конца не ясна. Он мог быть тем самым командным пунктом, с которого офицеры ВКС управляли действиями военной авиации.

Но он также мог работать как ретранслятор, передавая сигнал в наземный штаб — эти самолеты используются также как ретрансляторы.

По данным справочника Military Balance 2022, в начале войны в Украине у России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (более старой модификации).

Один из них был сбит в июне 2023 года во время мятежа ЧВК «Вагнер». Еще один самолет пострадал в ходе боевых действий в результате обстрела украинского ЗРК.

Российская газета «Московский комсомолец» писала в октябре 2022 года, что Ил-22 был обстрелян украинской ПВО и получил повреждения, но смог вернуться на базу. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

В 2018 году сирийская ПВО по ошибке сбила российский самолет-разведчик Ил-20, который также построен на базе Ил-18.

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