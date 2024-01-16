Профессор университета при правительстве РФ предложил запретить в вузах «критическое мышление» 16.01.2024, 4:59

Также он хочет запретить проверку фактов.

В России необходимо провести «ревизию» образовательных программ на соответствие интересам государства, заявил ТАСС профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник.

Он призвал упразднить «курсы так называемого критического мышления и фактчекинга (проверки информации на достоверность. — Прим.)». «Навязанные загранкой курсы так называемого критического мышления и фактчекинга, которые ни к философскому скептицизму, ни к логике никакого отношения не имеют. На самом деле это курс прикладной русофобии», — считает Винник.

Также Винник призвал запретить все учебные программы, не отвечающие «традиционным» ценностям.

Согласно Виннику, в России якобы существует «коллективное убеждение», что философ «просто обязан быть пацифистом», выступающим «против государства». Он призвал преодолеть такие «компрадорские черты» как «откровенный космополитизм и интеллектуальный снобизм».

С Винником согласился профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба и Совета по правам человека при президенте Леонид Поляков. Он заявил о необходимости проверки качества изучения и преподавания философии в России, поскольку, с его точки зрения, эта научная сфера в значительной мере попала под влияние идеологии Запада.

«Мы предлагаем разработать курс „Русская философия“, который заменит нынешний курс философии вообще, который читается как попало, в зависимости от того, кто читает, и, как правило, не имеет никакого мировоззренческого значения», — сообщил Поляков.

Помимо этого профессор предложил подготовить антологии и хрестоматии по каждой из «традиционных» ценностей России и создать современную библиотеку русских философов минимум из 50 томов. Также в стране появится центр русской мысли имени Александра Зиновьева под названием «Центрум» и будет учреждена ежегодная премия за лучшую книгу о русской философии.

Ранее о том, что США и их союзники навязывают России западные проекты в сфере образования и чуждые ценности через интернет, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он подчеркнул, что это воздействие направлено «преимущественно на молодежную аудиторию в целях искажения идей патриотизма и принижения геополитической роли страны в системе современного мироустройства».

«Предпринимаются усилия по „размыванию“ российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истории. Участились попытки инспирирования сепаратистских настроений, разжигания межнациональной розни, распространения чуждых нашей культуре прозападных ценностных и моральных установок», — отметил Патрушев.

Его поддержал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который отнес «неоколониальные подходы в сферах образования и науки» к «серьезным вызовам» современности, а также обвинил Запад в «утечке мозгов» и фальсификации рейтингов вузов.

Война с Украиной и разрыв отношений с западными странами отразились на различных международных инициативах в сфере образования в России. В июне 2022 года президент союза ректоров Виктор Садовничий анонсировал отказ от Болонской системы и возвращение к советским стандартам. Затем Минобрнауки и МИД решили прекратить научно-образовательные соглашения России и США, также вузам было рекомендовано остановить обмен студентами с Европой в рамках программы Erasmus+.

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