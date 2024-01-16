СМИ: На сбитом А-50 ликвидировали российского генерала 5 16.01.2024, 8:14

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Олег Пчела

В марте 2022 он прибыл в Беларусь.

В Сети появилась информация, что на борту сбитого 14 января над Азовским морем А-50 находился замкомандира дальней авиации ВКС РФ генерал-майор Олег Пчела.

Генерал-майор 1970 года рождения прибыл в Беларусь в марте 2022 года для нанесения авиаударов по Украине.

С того времени он периодически получал и исполнял «задания» Кремля.

Минобороны РФ сообщало, что у оккупанта осталась дочь Екатерина – первая и единственная (на конец ноября 2022 года) женщина-летчик дальней авиации ВКС России.

Ее отец 25 лет летал на бомбардировщиках «Су-24», а потом, став командиром дивизии стратегической авиации, за год переучился и получил допуск на пилотирование ракетоносцем «Ту-160». Брат Екатерины – пилот гражданской авиации.

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