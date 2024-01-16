Иран ударил баллистическими ракетами по базам и консульству США в Ираке и Сирии
- 16.01.2024, 8:33
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Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
Иран нанес ракетный удар по американской базе, аэропорту и консульству США в Ираке.
Атаки баллистическими ракетами и дронами-камикадзе пришлись по американской авиабазе Харир и международному аэропорту Эрбиль.
Ответственность за эти удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Об этом сообщил ряд арабских СМИ. В сети обнародовали фото и видео атаки.
Также сообщается о ракетном ударе по штаб-квартире Моссада. Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал «шпионскую штаб-квартиру» Израиля в полуавтономном регионе Курдистана в Ираке.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на государственные СМИ Ирана.
«Сегодня поздно вечером баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и собраний антииранских террористических групп в регионе», – говорится в заявлении Революционной гвардии Ирана.
Гвардейцы заявили, что они нанесли ракетные удары вблизи города Эрбиль на севере Ирака.
Взрывы раздались примерно в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля в регионе Курдистана, в районе консульства США, а также жилых домов гражданских. Известно о двух погибших и пятерых раненых мирных жителях. Их госпитализировали в местную больницу, сообщили источники издания. Воздушное движение в аэропорту Эрбиля остановили.
Арабские СМИ также сообщают, что консульство США в Эрбили подверглось значительным разрушениям после удара иранской баллистической ракетой и обнародовали кадры якобы разрушенного дипучреждения.
В то же время, официальные лица США заявили агентству Reuters, что «ни один американский объект не пострадал от ракетных ударов в Эрбили».
Известно, что авиационная база Харир, расположенная примерно в 15 км от Эрбиля, используется силами США и Ирака. Последствия атаки по ней пока не известны.
Кроме того, КСИР заявил об атаке на Сирию, отметив, что «цели ИГИЛ в Сирии были уничтожены баллистическими ракетами». Однако официальных сообщений о последствиях этих ударов пока не последовало.