Иран ударил баллистическими ракетами по базам и консульству США в Ираке и Сирии 16.01.2024, 8:33

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Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Иран нанес ракетный удар по американской базе, аэропорту и консульству США в Ираке.

Атаки баллистическими ракетами и дронами-камикадзе пришлись по американской авиабазе Харир и международному аэропорту Эрбиль.

Ответственность за эти удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщил ряд арабских СМИ. В сети обнародовали фото и видео атаки.

Также сообщается о ракетном ударе по штаб-квартире Моссада. Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал «шпионскую штаб-квартиру» Израиля в полуавтономном регионе Курдистана в Ираке.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на государственные СМИ Ирана.

«Сегодня поздно вечером баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и собраний антииранских террористических групп в регионе», – говорится в заявлении Революционной гвардии Ирана.

Гвардейцы заявили, что они нанесли ракетные удары вблизи города Эрбиль на севере Ирака.

Взрывы раздались примерно в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля в регионе Курдистана, в районе консульства США, а также жилых домов гражданских. Известно о двух погибших и пятерых раненых мирных жителях. Их госпитализировали в местную больницу, сообщили источники издания. Воздушное движение в аэропорту Эрбиля остановили.

Арабские СМИ также сообщают, что консульство США в Эрбили подверглось значительным разрушениям после удара иранской баллистической ракетой и обнародовали кадры якобы разрушенного дипучреждения.

В то же время, официальные лица США заявили агентству Reuters, что «ни один американский объект не пострадал от ракетных ударов в Эрбили».

Известно, что авиационная база Харир, расположенная примерно в 15 км от Эрбиля, используется силами США и Ирака. Последствия атаки по ней пока не известны.

Кроме того, КСИР заявил об атаке на Сирию, отметив, что «цели ИГИЛ в Сирии были уничтожены баллистическими ракетами». Однако официальных сообщений о последствиях этих ударов пока не последовало.

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