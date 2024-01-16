Посольство США в шуточном ролике попыталось разрешить спор о белорусской сгущенке 7 16.01.2024, 13:02

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Непростым испытанием для героев ролика стали названия продуктов.

Американские дипломаты решили включиться в извечный белорусский «холивар» – спор о том, какая сгущенка лучше, глубокская или рогачевская. В аккаунте посольства США в Минске в сети Х опубликован развлекательный ролик, в котором сотрудники дипломатического представительства попытались определиться, какой продукт все-таки лучше.

«Шмат пытанняў з’яўляюцца прычынамі спрэчак у беларусаў. Адно з іх, якое ніяк не можа быць вырашана, гэта згушчанка. Якая лепш – Рагачоўская ці Глыбоцкая? Нашы сябры ў амбасадзе паспрабуюць разабрацца ў гэтым важным пытанні», – говорится в тексте, сопровождающем ролик.

Как и можно было ожидать, мнения американцев, которые продегустировали сгущенку для записи ролика, разделились: один выбрал рогачевскую, а его коллега – глубокскую. Непростым испытанием для героев ролика стали названия продуктов: выговорить их было непросто.

Шмат пытанняў з’яўляюцца прычынамі спрэчак у беларусаў. Адно з іх, якое ніяк не можа быць вырашана, гэта згушчанка. Якая лепш - Рагачоўская ці Глыбоцкая? Нашы сябры ў амбасадзе паспрабуюць разабрацца ў гэтым важным пытанні. pic.twitter.com/kJqNxVvsRc — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) January 16, 2024

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