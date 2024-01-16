Российский А-50 могла сбить новая модифицированная ракета

Российский А-50 могла сбить новая модифицированная ракета7
- 16.01.2024, 14:29
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Военный эксперт рассказал о самом интересном моменте дерзкой операции ВСУ.
Сбитие российского самолета А-50 над Азовским морем разрушило миф об еще одном уникальном российском оружии.
Об этом сайту Charter97.org заявил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко:
— Начну с того, что самый главный и интересный вопрос тот, на который так и не будет дано ответа как минимум в ближайшее время. А именно — чем сбили? Поскольку те средства, которые официально есть у Украины, даже ЗРК Patriot, мягко говоря, не совсем дотягиваются до того места, где был поврежден Ил-22М и уничтожен А-50.
Не исключено, что было применено некое другое, более интересное, высокотехнологичное средство. Возможно, какая-то новая модифицированная ракета или иные методы поражения.
Справедливо отмечу, что А-50 очень хорошо выполнял свои функции. Это неплохой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и разведки в воздушном пространстве. Он не только позволял обнаруживать в воздушном пространстве украинскую авиацию, а также фиксировать и предупреждать пуски крылатых ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, но занимался и дополнительным целеуказанием для российских ракет, для налетов их тактической авиации. Кроме того, россияне их использовали для увеличения радиуса действия комплекса ПВО С-400. То есть функции свои он выполнял.
Но в том-то и дело, что российская техника, которую они называют самой современной, «не имеющей в мире аналогов», когда встречается с западным вооружением, то, мягко говоря, не демонстрирует ожидаемых от нее качеств.
Так было и с ракетой «Кинжал». Шойгу заявлял, что эту ракету невозможно перехватить, но как только у Украины появился ЗРК Patriot, то с первого же его выстрела «Кинжал» был перехвачен.
Медведев пиарил и танки Т-90, хотя их уже более 100 уничтожено в Украине. Сравнительно недавно появилось видео, на котором БМП М2А2 «Брэдли» его попросту в упор расстреливает. Экипаж танка не спасла и броня. Это уникальный случай, когда БМП расстреляла танк.
Не исключаю, что для российских реалий А-50 выполнял свои функции и был вершиной технологической мысли. При встрече же с некими новыми образцами вооружения, он мог даже не увидеть ракету, которая в его сторону полетела.
— Как сбитие А-50 может повлиять на ход боевых действий в Украине?
— Сразу это критически не ощутится, но в целом объясню, как использовались эти самолеты. Их использовали в режиме дежурства, вылетая в воздушное пространство РФ и временно оккупированной территории Украины. Маршрут у них проходил и через Азовское море.
Пять бортов периодически дежурили один за другим, чтобы практически в режиме 24/7 предоставлять всю информацию российским оккупационным войскам о ситуации в воздушном пространстве Украины.
Теперь же у них четыре борта. Следовательно, они либо будут увеличивать смены, либо возникнут «белые пятна». Возможно, что какое-то время они будут лишены полной информации, поскольку будут на более безопасное расстояние прокладывать маршруты. Тогда они не будут получать полной информации об украинских тылах.
Важно то, что этот самолет сейчас в России не производится, возобновить его производство невозможно. Это невосполнимая потеря для них.
— ВСУ уже затопили флагман Черноморского флота РФ, уникальный самолет сбили. Какой символ российского ВПК может быть на очереди?
— Т-14 «Армата» или истребитель Су-57.