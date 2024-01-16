В России неожиданно раскрыли количество ликвидированных летчиков на сбитом А-50 4 16.01.2024, 15:19

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Z-военкоры подставили Минобороны РФ.

В результате уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 могли погибнуть 11 или 12 военных летчиков.

Об этом пишет российский телеграм-канал Fighterbomber.

В частности, канал подтверждает, что был сбит самолет-локатор А-50 (стоимостью до $500 млн) вместе с 11 или 12 пилотами.

Военкор утверждает, что «самолеты попали под огонь российской ПВО».

«Самым страшным и опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьет в спину. От него невозможно защититься или как-то его предусмотреть, или учесть», - говорится в сообщении.

Как пишет Moscow Times, информацию о потере самолета с экипажем подтвердили также два других Z-военкора.

В то же время Минобороны РФ до сих пор не прокомментировало инцидент.

Напомним, 14 января украинские военные уничтожили российский самолет А-50. Произошло это в зоне акватории Азовского моря. Поражении борта подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выразив благодарность Воздушным силам за отлично спланированную операцию.

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