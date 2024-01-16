«HIMARS против российского ЗРК «Оса»: впечатляющее видео 16.01.2024, 16:32

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ВСУ успешно отработали на южном направлении.

Комитет Стратегических коммуникаций ВСУ продолжает публиковать видео успешной работы Сил обороны Украины на разных направлениях. Сегодня там показали удачную отработку реактивной системы залпового огня HIMARS в руках воинов морского центра Сил специальных операций.

«HIMARS против ЗРК «Оса»: экипаж беспилотного авиационного комплекса 73 морского центра ССО атаковал вражеский зенитно-ракетный комплекс на южном направлении», — говорится в подписи под видео.

Впрочем, неизвестно, где конкретно сняли эти кадры.

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