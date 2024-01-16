закрыть
16 января 2024, вторник, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На свободу вышел политзаключенный Денис Хозей

  • 16.01.2024, 17:38
На свободу вышел политзаключенный Денис Хозей

На момент ареста он был несовершеннолетним.

30 декабря вышел на свободу политзаключенный Денис Хозей. Его, как и Сергея Гацкевича, учащихся колледжа в Высоком, освободили перед Новым годом.

Хозея и Гацкевича поместили под стражу в один день: 10 марта 2021 года, на момент задержания им было по 17 лет. Парня впоследствии приговорили к трем годам воспитательной колонии, пишет «Весна» .

Их обвинили в участии в акции протеста, которая проходила 10 августа 2020 г. в Бресте (им инкриминировали «массовые беспорядки»).

Вместе с Денисом судили и его девушку, 18-летнюю Виталию Бондаренко. Когда на нее завели дело, девушка сначала уехала за границу, но потом вернулась, чтобы повидаться с Денисом. Ее задержали. В итоге, Виталию отправили на 4 года в колонию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»