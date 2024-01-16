На свободу вышел политзаключенный Денис Хозей 16.01.2024, 17:38

На момент ареста он был несовершеннолетним.

30 декабря вышел на свободу политзаключенный Денис Хозей. Его, как и Сергея Гацкевича, учащихся колледжа в Высоком, освободили перед Новым годом.

Хозея и Гацкевича поместили под стражу в один день: 10 марта 2021 года, на момент задержания им было по 17 лет. Парня впоследствии приговорили к трем годам воспитательной колонии, пишет «Весна» .

Их обвинили в участии в акции протеста, которая проходила 10 августа 2020 г. в Бресте (им инкриминировали «массовые беспорядки»).

Вместе с Денисом судили и его девушку, 18-летнюю Виталию Бондаренко. Когда на нее завели дело, девушка сначала уехала за границу, но потом вернулась, чтобы повидаться с Денисом. Ее задержали. В итоге, Виталию отправили на 4 года в колонию.

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