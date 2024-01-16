Турецкие банки начали массово блокировать платежи из России 3 16.01.2024, 21:33

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Некоторые банки начали аннулировать ранее одобренные транзакции.

Российские компании столкнулись с проблемами в работе с Турцией, которая стала одним из крупнейших хабов по обходу санкций и почти вдвое увеличила поставки в РФ товаров — от фруктов и электроники до одежды и автокомпонентов.

С начала января 2024 года турецкие банки блокируют платежи из России, пишет Ekonomim со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, потоки платежей за торговые сделки практически остановились, причем под удар попала торговля в национальных валютах: турецкие банки не принимают из России ни лиры, ни рубли.

Некоторые банки начали аннулировать ранее одобренные транзакции, ссылаясь на то, что сделки касаются «запрещенных товаров», рассказывают и источники Ekonomim. Платежная блокада стала практически тотальной и затронула все отрасли: банки блокируют платежи из России турецким химическим компаниям, заводам автодеталей, производителям одежды и обуви.

Проблемы возникли вскоре после того, как Турцию посетил госсектерарь США Энтони Блинкен. В ходе своего визита он обсудил с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом «санкции и экспортный контроль», а также возможные попытки их обхода.

Чуть ранее, в конце ноября, в Анкару летал замминистра финансов США Уолли Адейемо, ответственный за контроль санкционной политики. По словам источников Bloomberg, Адейемо привез «последнее предупреждение» турецким компаниям: за нарушение мер против России им пригрозили финансовыми санкциями, вплоть до лишения доступа к западной банковской системе.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции сообщил, что проблемы с платежами связаны с новыми регуляционными мерами управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), из которого банки поставили операции паузу и ждут разъяснений. «22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах. Оно имеет очень широкие формулировки. Согласно этим правилам, как заявляется, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции», — пояснил источник.

После начала войны в Украине Турция удвоила поставки товаров в Россию, заменяя ушедшие западные компании и помогая российскому бизнесу обходить ограничения. По итогам первого полугодия 2023 года турецкий экспорт в РФ достиг рекордных $4,9 млрд против $2,6 млрд за тот же период годом ранее. Экспорт товаров двойного назначения — то есть тех, которые могут использоваться для производства оружия, — подскочил в 5,6 раза, до $158 млн за январь–сентябрь.

В ноябре американский Минфин уже внес в черные списки более 20 компаний из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по данным Вашингтона, снабжали РФ подсанкционной продукцией.

В Турции под блокирующие санкции США попали 7 фирм, которые поставляли в РФ микросхемы, литий-ионные батареи, оборудование для обработки металлов, а также закупали подсанкционные товары в Штатах и перенаправляли компаниям, связанным с российским ВПК. Отдельные персональные санкции, включающие в том числе визовый «бан», введены в отношении гражданина Турции Берка Тюркена, который, по американским данным, сотрудничал с российской разведкой и был вовлечен в поставки технологий для подсанкционных компаний из РФ.

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