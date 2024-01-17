Хренин назвал ключевой посыл обновленной военной доктрины Беларуси 17.01.2024, 2:24

Режим впервые предусмотрит использование ядерного оружия.

Министр обороны Виктор Хренин по итогам заседания Совета Безопасности рассказал об основных положениях нового проекта военной доктрины Беларуси.

По его словам, обновленный проект документа учитывает «изменившуюся обстановку, содержит ряд новшеств, но в целом сохраняет преемственность и основной посыл про миролюбивый характер белорусского народа».

— Мы четко подчеркиваем и говорим в ней (обновленной Военной доктрине. — Прим. ред.), что Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины, — заявил Виктор Хренин.

Хренин заявил также, что новая военная доктрина впервые предусматривает использование ядерного оружия, сообщает AP.

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