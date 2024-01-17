У Лаврова опозорились фейком с Зеленским 17.01.2024, 9:45

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Президенту Украины «пририсовали» руку военного.

В Министерстве иностранных дел РФ опубликовали фейк, скомпилировав кадры, сделанные во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским и британским премьером Риши Сунаком раненых бойцов ВСУ.

В официальном аккаунте МИДа РФ в Х (бывший Twitter) опубликовали коллаж из двух фотографий, сделанных во время встречи Зеленского и Сунака с украинскими военными.

Отметим, что в своей публикации МИД РФ обвел руку Зеленского на плече Сунака на одном фото и соединил эту обводку с татуированной рукой уже военного, обнимающего Сунака на втором фото.

Очевидно, что МИД РФ лживо выдал руку военного за руку Зеленского. Причем на втором фото сам Зеленский отошел и фотографирует своих визави.

При этом на руке военного видно несколько татуировок, одна из них — «Бога нет». МИД РФ сопроводил свой фейк с красными кружочками подписью: «Картина, стоящая тысячи слов: "Бога нет», — гласит татуировка. И действительно, для нечестивого киевского режима, неонацистов и их воинственных западных спонсоров нет ничего святого. Отсюда пиар-ходы на костях, гонения на православных, убийства журналистов и т.д.».

Очевидный фейк МИД РФ уже высмеяли в Сети. В частности, основатель Bellingcat Элиотт Хиггинс написал: «Совершенно невероятно, что Зеленский может положить руку на плечо Риши Сунака и одновременно сфотографировать его с другого конца комнаты».

Также пользователи уже публикуют мемы, посвященные топорной и лживой компиляции ведомства Сергея Лаврова.

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