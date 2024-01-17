ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали командира зенитно-ракетного полка армии РФ
- 17.01.2024, 9:52
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Оккупанта уничтожили вместе с ЗРК «Оса» в Херсонской области.
Уничтожив вражеский ЗРК «Оса» в Херсонской области, Вооруженные силы Украины заодно ликвидировали командира зенитно-ракетного полка российской оккупационной армии. Речь идет о подполковнике Атанове Руслане Сергеевиче.
В российских СМИ его ликвидацию окрестили «случайной смертью». Об этом пишет Telegram-канал «Досье Шпиона».
«14.01.2024 вследствие удара ВСУ погиб командир 2-го зенитного ракетного полка 104-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (дивизия восстановлена 01.12.2023 на базе 31-й одшбр) подполковник Атанов Руслан Сергеевич», – говорится в сообщении.
По данным автора канала, целью удара ВСУ был не сам подполковник, а ЗРК «Оса», который дислоцировался южнее от населенного пункта Казачьи Лагеря.
Вычислив его местоположение, украинские защитники нанесли удар, используя РСЗО HIMARS.
«По чистой случайности, подполковник Атанов находился в этот момент внутри ЗРК «Оса». Еще одна тяжелая потеря для ВДВ вслед за гибелью полковника Оспанова», – отметил автор Telegram-канала «Досье Шпиона».
Напомним, воины Сил обороны Украины уничтожили ЗРК «Оса», из которого российские оккупанты вели огонь по украинским позициям на юге. По вражеской технике ударили из американской системы HIMARS.