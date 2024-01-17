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Ученых озадачило видео с НЛО-медузой

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  • 17.01.2024, 10:21
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Ученых озадачило видео с НЛО-медузой

Загадочный объект появился в Ираке.

В интернете появилось видео неидентифицированного летающего объекта, который пользователи назвали НЛО-медуза. Загадочный объект был снят над американской военной базой в Ираке.

Видео на своем Youtube-канале обнародовал журналист Джереми Корбелл. По его словам, видео было сделано еще в октябре 2018 года, но только сейчас попало в его руки.

Обнародованное видео, конечно же, сразу начало обсуждать интернет-сообщество, которое занимается НЛО. Но какой-то единственной точки зрения о том, что именно могло попасть на видео, пользователи не нашли. Одни предполагали, что на видео попал какой-то дрон, возможно вполне земного производства, другие заметили, что объект на видео больше похож на существо, чем на какой-то аппарат.

Впоследствии Корбелл также обнародовал фото, на котором якобы изображен другой неидентифицированный летающий объект, который в сети назвали НЛО-люстрой.

Пентагон пока не отреагировал на видео и фото, но интересно, что оно появилось на фоне новой волны интереса к НЛО, а также после того, как в январе в Конгрессе состоялись тайные слушания по этому поводу.

Издание NewsNation со ссылкой на офицера морской пехоты Майкла Цинкоски рассказало, что НЛО-медузу военные прозвали «спагетти-монстром», и что наблюдения произошло в конце 2017 года, а не в 2018 году.

По словам Цинкоски, кадры были сделаны с аэростата – большого воздушного шара, оснащенного видеокамерами, который летает над базой, чтобы заблаговременно обнаружить любые возможные угрозы.

Военный рассказал, что видел полное видео с объектом и в конце он улетел вдаль, пролетел над озером, которое находится вблизи базы и просто исчез за горизонтом. Но Цинкоски отрицает возможность того, что объект поднялся в небо или упал в то же озеро, как утверждают в сети.

Он также рассказал, что сами военные спокойно наблюдали за этим объектом и не видели в нем никакой угрозы или предполагаемого внеземного происхождения.

«Это закончилось историей о привидении базы», – резюмировал Цинкоски.

Критики, однако, говорят, что и «медуза», и «люстра» имеют гораздо более простые объяснения, чем теории о пришельцах.

«НЛО-люстра, похоже, является дифракционным артефактом. По сути это отблеск от очень яркого/горячего источника, например, от ракетного двигателя», – считает писатель и развенчиватель НЛО Мик Вест.

Что касается НЛО-медузы, то, по мнению Веста, это могли быть два разных шаровидных объекта, которые двигались на расстоянии около 12 километров друг от друга. Он также добавил, что в подтверждение того, что это были какие-то шары, то, что скорость их движения полностью соответствовала скорости ветра.

Он также исключил возможность того, что НЛО-медуза была просто грязью на объективе камеры, поскольку объект изменяет свой размер и позицию относительно крестообразного «прицела» в центре кадра.

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