закрыть
17 января 2024, среда, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Летали по одинаковому маршруту: Ил-22 и А-50 сбили блуждающим боеприпасом

  • 17.01.2024, 10:30
  • 7,812
Летали по одинаковому маршруту: Ил-22 и А-50 сбили блуждающим боеприпасом

Военный эксперт озвучил наиболее вероятную версию.

Уничтожение российского разведывательного самолета А-50 и повреждение воздушного пункта управления Ил-22 стало возможным благодаря западному вооружению, которое предоставили партнеры Украины.

О том, что это был «дружественный огонь» не может быть и речи.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

«По двум военным самолетам российской армии могла эффективно отработать украинская система типа Patriot», — предположил он.

Селезнев отверг версию о том, что российские борта сбила их же ПВО.

«Озвучивалась и версия о «дружественном огне». Почему я не верил в нее? Потому что и Ил-22, и А-50 в течение долгого периода времени, фактически в течение двух лет, летали одним и тем же маршрутом. Поэтому операторы системы ПВО России четко понимают, где какие цели летают, каким маршрутом», — пояснил он.

Он считает, что самолеты уничтожили блуждающие комплексы ПВО типа Patriot. В качестве примера, он вспомнил уничтожение нескольких самолетов в Брянской области и уничтожение 3 истребителей-бомбардировщиков РФ над Херсонщиной.

Владислав Селезнев отметил, что на вооружении ВС РФ есть только 9 единиц А-50. Каждый из бортов стоит 300-500 миллионов долларов. Он также предположил, что в результате ударов в воздушном командном пункте Ил-22 могли быть должностные лица армии РФ.

Напомним, что военный обозреватель Александр Коваленко называет поражение самолетов РФ над Азовским морем — очень уникальным случаем в мировой истории войн и конфликтов, поскольку это произошло в глубокой тыловой зоне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления врага Ил-22.

Российские самолеты А-50 и Ил-22М, могли быть поражены с помощью ЗРК Patriot. Так считают эксперты немецкого Deutsche Welle. Это означает, что украинское командование рискнуло и переместило ЗРК Patriot ближе к побережью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»