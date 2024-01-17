Летали по одинаковому маршруту: Ил-22 и А-50 сбили блуждающим боеприпасом 17.01.2024, 10:30

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Военный эксперт озвучил наиболее вероятную версию.

Уничтожение российского разведывательного самолета А-50 и повреждение воздушного пункта управления Ил-22 стало возможным благодаря западному вооружению, которое предоставили партнеры Украины.

О том, что это был «дружественный огонь» не может быть и речи.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

«По двум военным самолетам российской армии могла эффективно отработать украинская система типа Patriot», — предположил он.

Селезнев отверг версию о том, что российские борта сбила их же ПВО.

«Озвучивалась и версия о «дружественном огне». Почему я не верил в нее? Потому что и Ил-22, и А-50 в течение долгого периода времени, фактически в течение двух лет, летали одним и тем же маршрутом. Поэтому операторы системы ПВО России четко понимают, где какие цели летают, каким маршрутом», — пояснил он.

Он считает, что самолеты уничтожили блуждающие комплексы ПВО типа Patriot. В качестве примера, он вспомнил уничтожение нескольких самолетов в Брянской области и уничтожение 3 истребителей-бомбардировщиков РФ над Херсонщиной.

Владислав Селезнев отметил, что на вооружении ВС РФ есть только 9 единиц А-50. Каждый из бортов стоит 300-500 миллионов долларов. Он также предположил, что в результате ударов в воздушном командном пункте Ил-22 могли быть должностные лица армии РФ.

Напомним, что военный обозреватель Александр Коваленко называет поражение самолетов РФ над Азовским морем — очень уникальным случаем в мировой истории войн и конфликтов, поскольку это произошло в глубокой тыловой зоне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления врага Ил-22.

Российские самолеты А-50 и Ил-22М, могли быть поражены с помощью ЗРК Patriot. Так считают эксперты немецкого Deutsche Welle. Это означает, что украинское командование рискнуло и переместило ЗРК Patriot ближе к побережью.

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