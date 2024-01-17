В российском Башкортостане вспыхнули самые масштабные в истории протесты 1 17.01.2024, 10:44

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Жители, несмотря на 20-градусный мороз, вышли защищать своего активиста.

Баймакский районный суд в российском Башкортостане приговорил башкирского активиста и защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова к четырем годом колонии общего режима.

Его признали «виновным в разжигании межнациональной розни» (ч. 1 ст. 282 УК РФ), сообщает Idel.Реалии.

Дело против Алсынова Следственный комитет возбудил по доносу главы Башкортостана Радия Хабирова. Поводом послужила речь активиста на сходе граждан в селе Ишмурзино 28 апреля 2023 года, которую он произнес на башкирском.

Следствие утверждало, что в речи Алсынова «содержались высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц: «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне», — а также унижение их человеческого достоинства».

В частности, Алсынов говорил о последствиях золотодобычи в регионе. По его словам, «армяне уедут на свою родину, «кара халык» — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан», а башкиры останутся на своей земле, потому что у них нет другого дома.

Словосочетание «кара халык» означает «черный народ» и используется для обозначения простых людей. Но в судебной экспертизе оно было переведено как «хачи», «чурки» и «черномазые». Также в ней утверждалось, что это «общее обозначение народов Кавказа и Средней Азии». Этот вывод стал основной обвинения активиста.

Алсынов получил известность во время защиты Куштау от промышленной разработки. Он был одним из группы активистов, которые помешали начать работы на шихане.

Перед вынесением приговора Алсынову к зданию суда, несмотря на 20-градусный мороз, вышли порядка 10 тыс. человек. 15 января 5 тыс. жителей Башкортостана также выходили на протест в поддержку активиста. После этого в телеграмме стали блокировать башкирские каналы, которые использовались для координации протестов, сообщал активист Руслан Габбасов.

Полиция начала разгонять протестующих у здания суда, в том числе с применением слезоточивого газа. На место прибыл ОМОН, бойцы которого стали бросать дымовые шашки в толпу. В радиусе нескольких километров в районе суда практически полностью заглушили интернет. Силовики приступили к задержанию протестующих.

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