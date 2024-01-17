В Бельгии нашли украденные картины Шагала и Пикассо 17.01.2024, 12:43

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Марк Шагал

Их общая стоимость составляет около 900 тысяч долларов.

В подвале дома в бельгийском городе Антверпен полиция нашла картины Пикассо и Шагала, похищенные у израильского коллекционера много лет назад. Их стоимость оценивается в 900 тысяч долларов, сообщает Reuters.

Речь идет о картинах Пабло Пикассо Tête («Голова») и Марка Шагала L’homme en prière («Молящийся человек»). Оба полотна похитили из частной коллекции в Тель-Авиве в 2010 году, их общая стоимость оценивается в 900 тысяч долларов.

Вместе с картинами были украдены еще и драгоценности на сумму 680 тысяч долларов, но их пока найти не удалось.

Полотна были спрятаны в подвале антверпенского дома, их обнаружила полиция. Сообщается, что обе находки в хорошем состоянии.

Ранее источник сообщил в правоохранительные органы Бельгии о том, что украденные работы Шагала и Пикассо выставлены на продажу. Местный прокурор сообщил, что главный подозреваемый арестован.

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