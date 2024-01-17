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Башкортостан взбунтовался

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  • Телеграм-канал «Можем объяснить»
  • 17.01.2024, 12:40
  • 10,356
Башкортостан взбунтовался

Когда-то именно такой протест развалил СССР.

Башкортостан взбунтовался. Повторный митинг у здания суда в Баймаке стал более многочисленным, а активисты призывают к акциям неповиновения по всей республике.

Сегодня несколько тысяч человек снова вышли к суду города Баймак, где проходило оглашение приговора активисту Фаилю Алсынову: его приговорили к 4 годам колонии.

На улицу вышли около 10 тысяч человек — вдвое больше, чем два дня назад.

Силовики попытались оттеснить собравшихся от здания суда, применяя дубинки и слезоточивый газ, задержали десятки митингующих.

В ответ в российскую полицию полетели куски льда и снега. Люди отказывались расходиться и скандировали «свободу!» и «фашисты!».

Известный башкирский активист Руслан Габбасов, руководитель Комитета Башкирского национального движения за рубежом, призвал продолжать и расширить акции протеста — «начать акции неповиновения по всей Республике Башкортостан!». В 2020-м его организация «Башкорт» была признана экстремистской, и он покинул Россию.

«На этот протест собрались не только обитатели поселка, но и жители нескольких южных, юго-восточных районов, — указывает отмечает экс-редактор «Эха Москвы в Уфе Руслан Валиев. — Башкиры — народ довольно-таки вольный и принципиальный, ради справедливости способный консолидироваться. Было пять русско-башкирских войн или восстаний». Трудно предсказать развитие событий, но власти людей не услышали, идут наперекор, и дальнейшее обострение не исключено.

«Могут произойти еще одна-две вспышки протеста, но их подавят, и на время ситуация утихнет, — прогнозирует политолог, работавший в руководстве республики, Аббас Галлямов. — Это будет кажущееся спокойствие: население все свои обиды запомнит и в какой-то момент — самый неподходящий для властей — их предъявит. Поскольку глава республики Хабиров воспринимается как «рука Москвы», негатив, направленный сейчас против него, будет приобретать все более антимосковский и антипутинский характер. По своему потенциалу это этнонационалистический и сепаратистский протест. Когда-то именно такой развалил СССР».

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