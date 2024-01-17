Колоссальный просчет россиян: ВСУ получили новые возможности после уничтожения А-50 3 17.01.2024, 12:51

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Какие именно?

ВСУ 14 января уничтожили российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Кроме этого, повредили еще один – Ил-22.

Это колоссальный успех. Ведь такие самолеты до сих пор не сбивались в ходе полномасштабной войны России против Украины и вообще.

Об этом «24 Каналу» заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Россияне потеряли дорогой самолет

Журналисты Forbes оценили стоимость сбитого А-50. По их данным, базовая версия стоит 330 миллионов долларов, а модернизированная – около 500. Соответственно, это самая дорогая потеря России после крейсера «Москва».

«Это ценная единица для России, если ее новую производить. Они (россияне – «24 Канал») сейчас пытаются А-100 делать – это аналог А-50 и это сотни тысяч миллионов. Теперь России придется изменить тактику их применения, то есть действовать на больших расстояниях. Это значит, что покрытие этих самолетов ухудшится, а украинцы получат новые возможности», – отметил Шарп.

Тем временем в Кремле «переводят стрелки» на минобороны, которое не комментирует ситуацию с А-50. А российская пропаганда в свою очередь откровенно заявляет о «дружеском огне» их ПВО, которая якобы и уничтожила самолет.

«Они считают, что когда сбито собственным огнем это, скажем так, почетнее, чем когда сбили украинцы. Какой-то странный подход. С другой стороны – этот дорогой самолет 24 часа 7 дней в неделю базировался в одном и том же месте, был понятен своим ПВО. Если он сбит своими же – это колоссальный провал, чтобы еще и брать его на себя», – сказал военный обозреватель.

Некоторые эксперты предварительно отмечали, что россияне не могут признать факт, что у Украины есть оружие для ликвидации подобных целей. А потому им выгодна легенда о friendly fire.

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