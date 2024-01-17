закрыть
17 января 2024, среда, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Колоссальный просчет россиян: ВСУ получили новые возможности после уничтожения А-50

3
  • 17.01.2024, 12:51
  • 4,592
Колоссальный просчет россиян: ВСУ получили новые возможности после уничтожения А-50

Какие именно?

ВСУ 14 января уничтожили российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Кроме этого, повредили еще один – Ил-22.

Это колоссальный успех. Ведь такие самолеты до сих пор не сбивались в ходе полномасштабной войны России против Украины и вообще.

Об этом «24 Каналу» заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Россияне потеряли дорогой самолет

Журналисты Forbes оценили стоимость сбитого А-50. По их данным, базовая версия стоит 330 миллионов долларов, а модернизированная – около 500. Соответственно, это самая дорогая потеря России после крейсера «Москва».

«Это ценная единица для России, если ее новую производить. Они (россияне – «24 Канал») сейчас пытаются А-100 делать – это аналог А-50 и это сотни тысяч миллионов. Теперь России придется изменить тактику их применения, то есть действовать на больших расстояниях. Это значит, что покрытие этих самолетов ухудшится, а украинцы получат новые возможности», – отметил Шарп.

Тем временем в Кремле «переводят стрелки» на минобороны, которое не комментирует ситуацию с А-50. А российская пропаганда в свою очередь откровенно заявляет о «дружеском огне» их ПВО, которая якобы и уничтожила самолет.

«Они считают, что когда сбито собственным огнем это, скажем так, почетнее, чем когда сбили украинцы. Какой-то странный подход. С другой стороны – этот дорогой самолет 24 часа 7 дней в неделю базировался в одном и том же месте, был понятен своим ПВО. Если он сбит своими же – это колоссальный провал, чтобы еще и брать его на себя», – сказал военный обозреватель.

Некоторые эксперты предварительно отмечали, что россияне не могут признать факт, что у Украины есть оружие для ликвидации подобных целей. А потому им выгодна легенда о friendly fire.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»