Ситуация в Башкортостане накаляется: протестующие начали столкновения с полицией 8 17.01.2024, 13:16

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В России вспыхнули самые крупные с начала войны протесты.

В России проходит одна из самых крупных акций протеста с начала полномасштабного вторжения в Украину. В Республике Башкортостан митингующие вышли в защиту местного активиста.

Несколько десятков человек задержано, многие избиты в ходе подавления башкирскими властями протестного митинга в городе Баймак, ставшего самым массовым со времен акций в поддержку Навального.

В ходе избиения протестующих силовики применяют слезоточивый газ и другие спецсредства, сообщают российские СМИ.

Участники протеста сообщают о «жестких столкновениях» с полицейскими и о том, что на помощь местным силовикам бросили силы Росгвардии.

Многотысячный протест в башкирском Баймаке начался утром 17 января, сразу после оглашения приговора региональному активисту Фаилю Алсынову, которого приговорили к 4 годам колонии по обвинению в «разжигании межнациональной вражды».

Около 10 тысяч человек собрались у здания Баймакского райсуда и потребовали освободить как самого Алсынова, так и всех активистов, задержанных в течение последних двух суток, в ходе которых в городе продолжались протесты.

Как свидетельствуют очевидцы, публикующие подробности в канале «Куштау Байрам», стянутые властями к месту событий силовики принялись разгонять митинг силой, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты, щиты, кулаки и дубинки. Сообщается о жестких столкновениях людей с силовиками и десятках задержаний.

Люди бросают в омоновцев куски льда и снежки. Как минимум несколько человек сильно избиты, одному проломили голову.

В город мчатся грузовые машины и автобусы с росгвардейцами, передает RusNews. На фоне этих столкновений в России начались перебои в работе мессенджера WhatsApp.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, благодаря событиям в Башкортостане российские власти оказались лицом к лицу с новой, незнакомой им формой «нелиберального» протеста, в ходе которого «на силу обычно отвечают силой».

«Обстановка в Башкортостане накаляется. Это не значит, что прямо сейчас там режим свергнут, но это значит, что при подавлении недовольства властям придется действовать очень жестко, а это в свою очередь значит, что в копилку народной памяти ляжет много саднящих обид. Это значит, что в момент, когда дела у режима пойдут совсем плохо, груз претензий, которые народ достанет и предъявит, может оказаться совсем уж неподъемным», — пишет Галлямов, отмечая, что «московских белоленточников власти еще будут вспоминать с ностальгией».

Баймакский районный суд в Башкортостане приговорил башкирского активиста и защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Дело против Алсынова Следственный комитет возбудил по доносу главы Башкортостана Радия Хабирова.

Поводом послужила речь активиста на сходе граждан в селе Ишмурзино 28 апреля 2023 года, которую он произнес на башкирском.

По информации «Медиазоны», незадолго до этого выступления силовики приходили к Алсынову и другому активисту Ильнару Галину с обысками.

Ранее оба они были председателями организации «Башкорт», признанной судом в 2020 году экстремистской и запрещенной в России. Активисты э той организации ратовали за сохранение изучения и преподавания башкирского языка в региональных школах и отстаивали сохранение горного массива Шиханы (природного и культурного памятника, находящегося под угрозой промышленной разработки).

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