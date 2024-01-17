закрыть
17 января 2024, среда, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ситуация в Башкортостане накаляется: протестующие начали столкновения с полицией

8
  • 17.01.2024, 13:16
  • 5,020
Ситуация в Башкортостане накаляется: протестующие начали столкновения с полицией

В России вспыхнули самые крупные с начала войны протесты.

В России проходит одна из самых крупных акций протеста с начала полномасштабного вторжения в Украину. В Республике Башкортостан митингующие вышли в защиту местного активиста.

Несколько десятков человек задержано, многие избиты в ходе подавления башкирскими властями протестного митинга в городе Баймак, ставшего самым массовым со времен акций в поддержку Навального.

В ходе избиения протестующих силовики применяют слезоточивый газ и другие спецсредства, сообщают российские СМИ.

Участники протеста сообщают о «жестких столкновениях» с полицейскими и о том, что на помощь местным силовикам бросили силы Росгвардии.

Многотысячный протест в башкирском Баймаке начался утром 17 января, сразу после оглашения приговора региональному активисту Фаилю Алсынову, которого приговорили к 4 годам колонии по обвинению в «разжигании межнациональной вражды».

Около 10 тысяч человек собрались у здания Баймакского райсуда и потребовали освободить как самого Алсынова, так и всех активистов, задержанных в течение последних двух суток, в ходе которых в городе продолжались протесты.

Как свидетельствуют очевидцы, публикующие подробности в канале «Куштау Байрам», стянутые властями к месту событий силовики принялись разгонять митинг силой, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты, щиты, кулаки и дубинки. Сообщается о жестких столкновениях людей с силовиками и десятках задержаний.

Люди бросают в омоновцев куски льда и снежки. Как минимум несколько человек сильно избиты, одному проломили голову.

В город мчатся грузовые машины и автобусы с росгвардейцами, передает RusNews. На фоне этих столкновений в России начались перебои в работе мессенджера WhatsApp.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, благодаря событиям в Башкортостане российские власти оказались лицом к лицу с новой, незнакомой им формой «нелиберального» протеста, в ходе которого «на силу обычно отвечают силой».

«Обстановка в Башкортостане накаляется. Это не значит, что прямо сейчас там режим свергнут, но это значит, что при подавлении недовольства властям придется действовать очень жестко, а это в свою очередь значит, что в копилку народной памяти ляжет много саднящих обид. Это значит, что в момент, когда дела у режима пойдут совсем плохо, груз претензий, которые народ достанет и предъявит, может оказаться совсем уж неподъемным», — пишет Галлямов, отмечая, что «московских белоленточников власти еще будут вспоминать с ностальгией».

Баймакский районный суд в Башкортостане приговорил башкирского активиста и защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Дело против Алсынова Следственный комитет возбудил по доносу главы Башкортостана Радия Хабирова.

Поводом послужила речь активиста на сходе граждан в селе Ишмурзино 28 апреля 2023 года, которую он произнес на башкирском.

По информации «Медиазоны», незадолго до этого выступления силовики приходили к Алсынову и другому активисту Ильнару Галину с обысками.

Ранее оба они были председателями организации «Башкорт», признанной судом в 2020 году экстремистской и запрещенной в России. Активисты э той организации ратовали за сохранение изучения и преподавания башкирского языка в региональных школах и отстаивали сохранение горного массива Шиханы (природного и культурного памятника, находящегося под угрозой промышленной разработки).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»