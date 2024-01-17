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Минчанин провел «мастер-класс», как не надо утихомиривать шумных соседей

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  • 17.01.2024, 14:22
  • 5,926
Минчанин провел «мастер-класс», как не надо утихомиривать шумных соседей

Пострадали совсем другие люди, а он пошел под суд.

Минчанин метнул кирпич в окно соседям сверху, которые донимали его шумным ремонтом. Но промахнулся на два этажа и не попал в цель, зато угодил под «уголовку» за хулиганство. Мужчине дали большой штраф, рассказали «Минск-Новостям» в прокуратуре.

В день происшествия 57-летний жилец дома по улице Калиновского был пьян и зол. Раздражение у него вызывали соседи сверху, которые с утра затеяли ремонт и не давали спать его супруге: женщину незадолго до этого выписали из больницы, и ей был необходим покой.

Мужчина неоднократно кричал в форточку, чтобы соседи перестали шуметь, но его никто не слышал. Подняться к ним на этаж он не мог из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Наконец, рассвирепев, минчанин вышел на балкон, взял кирпич и бросил в окно надоевших соседей, но промазал и разбил стекло жильцов квартиры на этаже снизу.

Приехала милиция и задержала дебошира, на него завели уголовное дело за хулиганство. Он признал вину и раскаялся в содеянном, а также возместил соседям ущерб.

Мужчина нигде не работает и ранее уже имел проблемы с законом. А на этот раз ему дали штраф в размере 35 базовых величин (1400 рублей).

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