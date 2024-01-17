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Россиян хотят начать штрафовать за развод

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  • 17.01.2024, 17:08
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Россиян хотят начать штрафовать за развод

Либо отправлять на фронт.

На фоне ограничений на аборты, которыми кремлевский режим пытается залатать демографическую дыру в РФ, в Госдуме потребовали начать наказывать граждан за разводы.

С соответствующей инициативой по дальнейшему закручиванию гаек выступил депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, известный своей борьбой с так называемыми «нетрадиционными ценностями» и призывами к расправам над представителями ЛГБТ.

По его словам, россиян, начавших бракоразводный процесс, следует либо штрафовать, либо гнать на убой в Украину в качестве фактических рабов для выполнения тяжелых работ.

«При расторжении 100 тысяч рублей штрафа. Я бы поддержал. Или обязательные работы. В зону „СВО“. Работы в зоне „СВО“. Все. Надо наказывать за разводы!», — призвал Милонов.

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