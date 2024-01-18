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Атака дронов: взрывы прогремели в Подмосковье и Санкт-Петербурге

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  • 18.01.2024, 8:09
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Атака дронов: взрывы прогремели в Подмосковье и Санкт-Петербурге

В Москве началась паника из-за БПЛА.

В ночь на 18 января в Подмосковье слышали взрывы.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что над Подольском российской ПВО был сбит беспилотник. Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам Собянин, БПЛА летел в сторону Москвы.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил российский чиновник.

Также в сети появились видео с Подольска, где можно услышать звуки взрывов.

Как сообщил российский Telegram-канал SHOT, был два «хлопка» примерно в 01:05 ночи по местному времени.

«По нашей информации, взрывы произошли в 1:05 ночи и были слышны в разных районах города. Летящий на Москву беспилотник был уничтожен, пострадавших и разрушений на земле нет», — сказано в сообщении.

В Минобороны России заявили, что средствами ПВО был сбит один беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области, а еще один перехвачен над территорией Ленинградской области.

Взрывы в Санкт-Петербурге

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге ночью слышали взрывы со стороны Финского залива.

Министерство обороны РФ отчиталось о том, что «в Ленинградской области был сбит беспилотник».

«В Санкт-Петербурге возле Канонерского острова сбит БПЛА. Объявлялся план «Купол», — говорится в сообщении.

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