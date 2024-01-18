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Башкортостан произвел эффект разорвавшейся бомбы

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 18.01.2024, 8:45
  • 5,620
Башкортостан произвел эффект разорвавшейся бомбы

Смотришь — и глазам не веришь.

Последние события в Башкортостане, выступление людей, применение полицейской силы, произвели эффект «разорвавшейся бомбы».

Смотришь и глазам не веришь – неужели это Россия января 2024 года? На излете второго года боевых действий? С «закрученными гайками» внутри страны? Поразительно и показательно.

Это и есть цена заявлениям штатных пропагандистов о «консолидации народа вокруг курса Путина». Нет ее. Как не было в мятежные пригожинские дни, когда на защиту Путина не вышел никто. Сидели по домам и ждали, чем закончится.

Поэтому объявлениям о сборе за Путина миллиона подписей, двух миллионов подписей – грош цена. За СССР тоже на референдуме голосовали, когда же он распадался, никто не вышел на улицы его защищать.

Все у российского начальства гнилое – от лопнувшего в морозы ЖКХ до космических провалов и выдуманной народной поддержки. Ее нет. Единственный выход – срочно сворачивать «спецоперацию» и проводить в стране демократические реформы.

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