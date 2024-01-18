«Радыё Свабода»: Политзаключенных массово переводят из одних колоний в другие 1 18.01.2024, 11:28

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Раньше такой практики не было.

Различные источники сообщают о массовом переводе политзаключенных из исправительных колоний, в которых они отбывали наказание, в другие места. Бывшие политзаключенные и правозащитники отмечают, что такой практики раньше не было, сообщает «Радыё Свабода».

В конце прошлого года из исправительной колонии № 22 «Волчьи норы» внезапно вывезли почти 20 политических заключенных. Кто-то из переведенных позже оказался в могилевской колонии, кто-то в бобруйской, а на место выбывших привезли других.

Собеседник, контактирующий с родственниками политзаключенного, на условиях анонимности подтвердил «Свабодзе», что человека неожиданно перевели в другую колонию. А вместе с ним целую группу узников. С чем точно связан перевод, неизвестно. По словам родных заключенных, такие процедуры касаются только «политических».

«Недавно произошло такое: парней вдруг «подняли» и этапировали в другое место. Около 20 человек «политиков-террористов». А новых привезли недавно», — сообщил источник в разговоре со «Свабодай» о политзаключенном, которого ранее содержали в колонии № 22 «Волчьи норы».

Один из переселенцев, о которых сообщалось, позже нашелся в колонии № 15.

«Он уже в колонии под Могилевом», — утверждает собеседник, который также уверяет, что причина переезда политзаключенного неизвестна, так как человек сознательно избегает этих объяснений.

«Этого не комментирует. Видно, понимает, что опасно. Знаем только, что в бывшей колонии у него проводили обыски, отправляли в СИЗО, переводили из одного отряда в другой. Такие переводы в другие отряды практикуют не только относительно политзаключенных. Но чтобы вообще поменяли колонию, раньше такого с политическими там не было», — утверждает собеседник.

Сведения о переводе политзаключенных из одной колонии в другую можно найти и в телеграм-канале dissidentby, где публикуются новости политзаключенных. В сообщении фигурируют колонии № 1, 2, 5, 8, 11, 15, 17, 22, между которыми недавно состоялся «обмен» политзаключенными.

Из могилевской колонии ИК-15 в ИК-17, что под Шкловом, этапировали двух политзаключенных, также сообщает dissidentby. Туда же отправили политзаключенного с ИК-2 в Бобруйске. В этой колонии появился новый политзаключенный с ИК-22 В Ивацевичах. В свою очередь, в колонию № 22 под Ивацевичами, известную также под названием «Волчьи норы», привезли двух политзаключенных из ИК-1, которая находится в Новополоцке.

В правдивости сведений dissidentby заверила активистка Марина, которая имеет отношение к телеграм-каналу.

«Люди боятся лишнее слово написать хотя бы кому-то. Очень сложно сейчас с этим», — сказала активистка.

Новая практика

Правозащитник «Вясны» Леонид Судаленко, который отбывал срок в колонии «Витьба-3» и вышел на свободу летом прошлого года, вспомнил, что в его время таких переводов почти не практиковалось.

«За полтора года в колонии знаю может пару таких случаев. Чаще переводили из одного отряда в другой. Оперативные сотрудники так перевоспитывали тех, кого считали нужным перевоспитать, прежде всего политических. Если попал в СИЗО, то потом поедешь в новый отряд. И это была общая практика, не только политических это касалось. Но чтобы в другие колонии… Зачем? «Пайка» везде одна и та же», — удивился Леонид Судаленко.

Правозащитник Василий Завадский работал врачом в нескольких колониях, а в конце нулевых — на ответственной должности в Департаменте исполнения наказаний МВД. Василий вспоминает, что вопрос перевода узника из одной колонию в другую, если это не связано с новым решением суда, всегда решался на уровне департамента, а не в колонии либо между ними.

«Могло быть, что родственники со ссылкой на состояние здоровья ходатайствовали о переводе в другую колонию, так как та ближе. И это могли удовлетворить. Либо могли перевести в другую колонию по какой-то оперативной причине. Но все это исключительные случаи. Почему сейчас начали широко передвигать политзаключенных туда-сюда, у меня разве что два предположения. Возможно, это своеобразное наказание за какую-то активность, ведь переезд — это долгий этап, определенные проблемы и страдания. Плюс люди должны заново адаптироваться к условиям в новой колонии, что тоже сложно. Полагаю, в Департаменте исполнения наказаний думают о том, чтобы еще больше усложнить жизнь отдельным политзаключенным», — считает Василий Завадский.

Правозащитник Павел Левинов, который до отъезда за границу жил в Витебске, добавляет к этим целям еще одну — дополнительно запугать других заключенных.

«Такое ранее практиковали в центрах изоляции правонарушителей в отношении тех, кому давали «сутки» за протесты. Люди за какие-то 15 дней могли поменять 3-4 камеры. Чтобы им было плохо и чтобы другие видели, что будет, если займутся политикой. Так же в колониях на примере отдельных политических воспитывают всех остальных — такая мера устрашения. В дополнение к угрозе ШИЗО — еще и угроза отправить в другую колонию, где хуже. За время, прошедшее с 2020 года, руководство колоний стало себя чувствовать сверхуверенно, они уже ничего не боятся», — говорит правозащитник Павел Левинов.

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