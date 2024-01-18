В Башкортостане заговорили об отделении республики от России 18.01.2024, 13:20

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В связи с массовыми протестами.

За массовыми протестами в Башкортостане стоят «предатели», которые стремятся отделить республику от России, заявил глава региона Радий Хабиров.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — сказал Хабиров.

По его словам, он с первого дня работы на посту главы республики говорил, что не будет терпеть экстремизм и «попытки расшатывать ситуацию».

Хабиров напомнил, что осужденный на четыре года активист Фаиль Алсынов состоял в организации «Башкорт», которая еще в 2020 году была признана экстремистской. Однако после этого он не прекратил свои выступления.

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая», — отметил глава Башкортостана.

При этом Хабиров признал, что в случившемся есть и его личная вина, поскольку жителям республики до конца не объяснили и не раскрыли суть Алсынова и других активистов. Он пообещал «показать истинное лицо этих ребят».

До этого сторонники Алсынова обвиняли Хабирова в том, что это именно он написал в Следственный комитет донос, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении активиста и для его посадки.

Алсынова, который защищал шихан Куштау от промышленной разработки, признали виновным в разжигании вражды и межнациональной розни.

На вынесение приговора Алсынову к зданию суда в Баймаке утром 17 января пришли более 10 тыс. человек. Люди требовали оправдать и отпустить активиста. Вскоре полицейские начали жестко задерживать протестующих. Спустя несколько часов протеста МВД Башкортостана возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников акции. По данным «Коммерсанта», Юлай Аралбаев, Радмир Мухаметшин, Дмитрий Петров и Денис Скворцов получили по 10 суток, а Ильнар Галин — 13 суток.

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