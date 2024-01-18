Отделение от России и партизанская война: в Башкортостане назревают нечто грандиозное 1 18.01.2024, 14:28

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Протестную эстафету подхватили популярные лидеры мнений в регионе.

В России организовывают массовые протесты в связи с осуждением российскими властями в среду башкирского активиста Фаиля Алсынова.

Его сторонники и активисты начали массово публиковать призывы к населению Башкортостана собраться на акцию протеста в Уфе, до этого протесты проходили только в небольшом городе Баймаке в 400 км от столицы республики, пишет «Агентство».

Выйти на акцию в Уфе в своем «Инстаграм» призвал и исполнитель песен на башкирском языке Алтынай Валитов, он опубликовал сториз об этом. Кроме того, башкирский певец опубликовал в своем «Инстаграм» (58 тысяч подписчиков) видео с обращением к жителям других республик.

В ролике певец призвал людей выходить 19 января в 10:00 к администрациям своих регионов с требованием уравнять с русскими в правах национальные меньшинства России.

«Я бы промолчал сейчас, но в душе горит за этот произвол. Почему русские в Уфе ходят со словами «Россия для русских», их не сажают. А башкира, который выступает в защиту своего народа на своей земле, сажают. Почему? Потому что мы национальное меньшинство. Им на всю страну кричать «Мы русские» можно, а нам на своей земле нельзя. Где справедливость? И мы должны схавать этот произвол? Схаваем, и через 100 лет башкирский народ с тысячелетней историей исчезнет. Я не готов мириться с этим. Мы, башкиры, не готовы», — сказал Валитов.

В одном из распространяемых видео выйти на акции протеста просят и жителей других нацреспублик, которые на данный момент находятся в составе России.

Первые призывы начали появляться в каналах после окончания протестов в Баймаке вечером 17 января.

На них жителей республики призывали выйти 19 января в 10:00 к памятнику национальному герою Салавату Юлаеву (расположен в 1 км от администрации главы Башкортостана).

Один из видеороликов с обращением записал создатель умной колонки на башкирском языке Айгиз Кунафин.

Это видео переобубликовал канал «Тот самый из Башкорт» (один из главных каналов о протестах в Башкортостане).

На момент публикации видео Валитова набрало более 15 тысяч лайков.

Видео опубликовали у себя каналы «Тот самый из Башкорт» и «Куштау Байрам» (2,2 тысячи подписчиков), освещавшие протесты в Баймаке.

В четверг протесты в Башкирии впервые прокомментировал и назначенный Путиным глава республики Хабиров. Он назвал сторонников Алсынова, в том числе активиста Руслана Габбасова и чабана Фанзиля Ахметшина, «предателями», которые призывают к отделению Башкортостана от России и партизанской войне.

Кроме того, чиновник пообещал, что будет противостоять и дальше «экстремизму» и «попыткам расшатывать ситуацию».

Протесты в небольшом башкирском городе Баймаке, вызванные процессом по делу Алсынова (его приговорили к 4 годам колонии общего режима), стали крупнейшими в России с начала войны в Украине.

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