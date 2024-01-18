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ВСУ проводят учения на границе с Беларусью

  • 18.01.2024, 18:42
ВСУ проводят учения на границе с Беларусью

Украинские войска готовят противодиверсионные и противодесантные резервы.

Украинские военные провели учения на границе с Беларусью — на случай попытки диверсий.

Как заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, войска продолжают подготовку противодиверсионных и противодесантных резервов. Очередные учения прошли 17 января на территории Черниговской области.

Беларусь считается соагрессором, так как нападение российских военных на Украину велось в том числе с территории нашей страны. Теперь украинцы постоянно укрепляют границу с Беларусью и постоянно проводят военные учения на случай нового прорыва войск с территории нашей страны.

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