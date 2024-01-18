закрыть
18 января 2024, четверг, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден: Большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине

  • 18.01.2024, 23:08
Байден: Большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине

Президент США прокомментировал совещание с лидерами Конгресса.

Подавляющее большинство членов Конгресса США поддерживают выделение помощи Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя совещание с лидерами Конгресса по Украине и решениям об усилении иммиграционной политики, пишет «Голос Америки» в четверг, 18 января.

«Я считаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, сможет ли незначительное меньшинство заблокировать ее», — подчеркнул президент США.

Он отметил, что дальнейшее блокирование помощи «будет катастрофой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип