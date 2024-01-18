Байден: Большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине 18.01.2024, 23:08

Президент США прокомментировал совещание с лидерами Конгресса.

Подавляющее большинство членов Конгресса США поддерживают выделение помощи Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя совещание с лидерами Конгресса по Украине и решениям об усилении иммиграционной политики, пишет «Голос Америки» в четверг, 18 января.

«Я считаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, сможет ли незначительное меньшинство заблокировать ее», — подчеркнул президент США.

Он отметил, что дальнейшее блокирование помощи «будет катастрофой».

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