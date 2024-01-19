Тревожный сигнал для Путина Михаил Глуховский, «Главком»

19.01.2024, 8:33

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Запылает ли Башкортостан?

Уже несколько дней в городе Баймак в Башкортостане проходят акции протеста. Тысячи людей требуют освободить от преследования активиста Фаиля Алсынова, которого суд обвинил в разжигании межнациональной розни. Причина – высказывания активиста, прозвучавшие на акциях протеста в прошлом году. Алсынов призвал россиян выезжать из Башкирии, «возвращаться в свою Рязань». Так он протестовал против геологоразведочных работ на горном хребте Ирандык. Активист также выступает против российской агрессии в Украине, называет отправку башкиров на войну их геноцидом, повторяя «это не наша война». Наблюдатели протесты в Башкортостане называют крупнейшими в России с начала полномасштабной агрессии против Украины.

«Главком» разбирался, почему люди вышли на улицы, как они, собственно, относятся к агрессии РФ против Украины и станут ли разгорающиеся в Башкортостане акции протеста угрозой режиму Путина.

Что происходит в Башкортостане

В городе Баймак проходили закрытые судебные слушания по делу местного активиста Фаиля Алсынова. 15 января состоялось третье судебное заседание по делу о разжигании межнациональной розни, по итогам которого активисту предстояло вынести приговор. Однако под здание суда пришли около 3 тыс. человек с требованием освободить мужчину. Поэтому в этот день суд не отважился объявить приговор и перенес его на 17 января. Примечательно, что, несмотря на многочисленное присутствие представителей Росгвардии, задержаний в понедельник не произошло. Между судебными заседаниями, 16 января, стало известно, что Алсынов был внесен в перечень экстремистов. Учитывая это решение, у местных исчезли даже призрачные надежды на то, что власти испугаются и ограничятся условным сроком. По крайней мере, о такой вероятности люди писали в соцсетях. Прокуратура просила четыре года в колонии-поселении. В итоге суд 17 января принял решение о более жестком наказании и отправил активиста в колонию.

Кроме приговора Фаилю Алсынову, суд в Баймаке выдал предписание в адрес главы администрации района и начальника территориального отдела МВД. По мнению суда, глава не проводил профилактическую работу по противодействию экстремизму, а полицейский начальник не принял «должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением с целью недопущения противозаконных действий».

Решение суда не удовлетворили протестующих. С возгласами «Позор», «Своих не сдаем» люди продолжили уличный протест, несмотря на 19 градусов мороза.

В телеграмм-каналах распространялись видео с прибывающими к зданию суда дополнительными автомобилями Росгвардии.

Если 15 января на акции вышли, по независимым подсчетам, около 3 тыс. человек, то 17 января участие в акциях приняло уже не менее 5 тыс. человек. Действия силовиков также ужесточились. Они применили против протестующих слезоточивый газ и дубинки. В ответ полетели куски льда. Как пишут российские Telegram-каналы, всего пострадало около 40 участников акции, Следственный комитет возбудил уголовные дела за применение силы против представителей полиции. В конце вечера люди разошлись.

В городе периодически исчезает интернет, а ряд местных телеграмм-каналов, активно освещавших акции, заблокирован.

Важно отметить: требования протестующих заключаются не только в закрытии уголовного дела и освобождении из-под ареста Алсынова, но и в отставке главы республики Радия Хабирова.

Кто такой Фаиль Алсынов

Фаиль Алсынов – национальный активист башкирской национальности. Ведет общественную деятельность с 2014 года. До 2020-го возглавлял общественную организацию «Башкорт». Организация примечательна тем, что ее активисты в августе 2020 года активно участвовали в силовой защите горы Куштау, не позволяя властям и местной содовой компании провести разработку недр. Важно отметить, что тогда протесты завершились победой активистов. Однако последствия для «Башкорта» не заставили себя ждать. Власть в судебном порядке ликвидировала организацию, признала ее экстремистской.

Потенциал протеста

Российский политолог Дмитрий Орешкин видит две причины нынешних протестов и сравнивает их с теми, которые были под конец СССР:

Москва вела войну против Афганистана. А протесты так же, как и сейчас, были не непосредственно против войны, а носили форму протестов, например экологических движений против загрязнения окружающей среды, защитой Байкала или Аральского моря. Это потому, что экологическим протестующим не могли «пришить» политическую статью.

Как тогда, так и сейчас проходила активизация национальных движений.

«Дело не в том, что башкиры защищают куштау (парную гору), потому что это только повод. Дело в том, что люди чувствуют себя обиженными, униженными. Естественно, там формируется национальная составляющая (протеста). Москва нас унизила, русские нас унизили. Это касается и войны, ведь основные потери приходятся на Бурятию, Туву, Дагестан…», – объясняет логику протеста Орешкина в интервью «Настоящему времени». По его мнению, сейчас наблюдаются первые признаки грядущего территориального раскола в России.

Другой российский политолог Аббас Галлямов (ныне проживающий в Израиле) работал заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан в 2010-2014 годах и как никто другой знает изнутри, чем живут люди в регионе. Эксперт объясняет, что сейчас мы наблюдаем протест так называемого «глубинного народа», сельского населения, который на силу отвечает силой. Поэтому не следует сравнивать этот протест с тем, что мы часто раньше видели, например, в Москве, Санкт-Петербурге, или даже столице республики, Уфе, когда силу применяла только власть.

Главной причиной массовых акций Галлямов называет накопившиеся обиды, а «дело Алсынова» стало лишь поводом, чтобы выразить свое недовольство. А война РФ против Украины является одним из факторов, побуждающих людей выйти на акции. «Есть национальный колорит. Не только в том, что Москва выкачивает деньги из регионов, но и в том, что Москва уничтожает нашу идентичность, уничтожает наш язык. Сверхцентрализация умножена на имперский дискурс путинской России дают ощущение угнетения», – говорит политолог в интервью телеканалу «Дождь». По его словам, война, которую ведет Россия, только усугубила ситуацию. «Для башкиров это не война России с Украиной, а война русских против украинцев. Эти люди скорее оказываются на стороне украинцев, чем на стороне русских в том смысле, что себя с Украиной они ассоциируют больше, чем с Россией», – объясняет один из бывших чиновников Башкортостана. Мол, в СССР Украина также была периферией, откуда все ресурсы шли в центр, как это происходит в России до сих пор, в том числе ресурсы качают из Башкортостана. По словам Галлямова, для жителей национальных республик война России против Украины является подтверждением того, что русские – имперцы.

Сейчас нет оснований, чтобы протесты разрослись, говорит бывший шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев в разговоре с российским независимым YouTube-каналом РЗВРТ. Он соглашается: участников акции объединила несправедливость, однако разъединяют разные политические взгляды, которые не позволят расширить протесты. «В тех рядах, которые 15 января выстраивались у Баймакского суда, даже среди выступавших были сторонники режима, сторонники так называемой СВО, коммунисты, сталинисты и даже анархисты, почему-то не отождествляющие губернаторов, конкретно главу республики Башкортостан, с Кремлем… Есть царь и есть плохие бояре», – говорит Валиев. Активисты даже обращение к Путину записали с требованием отставки Хабирова. То есть в их логике глава республики никакого отношения к Москве не имеет, а значит Кремль должен стать на защиту людей, потому что, вероятно, Путин пока не в курсе происходящего. «Случилась ужасная ошибка, товарищ Сталин», – не скрывает сарказма Валиев.

По мнению Галлямова, физически власть сможет задушить нынешний протест, однако усугубит для себя ситуацию стратегически. Ведь для сворачивания массовых выступлений придется применить немалую физическую силу. Но местные это запомнят. И в самый неподходящий момент для федерального центра, когда ситуация будет ухудшаться, а власть будет ослабевать, люди снова выйдут и все обиды вспомнят. «Так же Центр (центральная власть) когда-то развалил СССР. В том же направлении он сегодня толкает Россию», – считает Галлямов.

Один из основателей украинского «Центра исследования» России посол Украины Александр Самарский положительно воспринимает протесты в Башкортостане. Он говорит: не страшно то, под каким флагом они проходят, что не все участники акции против войны или вообще публично об этом высказываются. Главное, говорит он в комментарии «Главкому», что протесты, особенно когда они сопровождаются столкновениями с правоохранителями, расшатывают российский режим изнутри. А это должно помогать Украине в войне с Россией. По словам Самарского, это особенно важно, что акции проходят в Башкортостане, республике, в которой очень сильны центробежные движения. Дипломат считает, что нынешние протесты будут подавлены, но не будут окончательно убиты. А продолжением может стать не революция, для которой нет единой идеи и лидеров, а «русский бунт бессмысленный и беспощадный».

Михаил Глуховский, «Главком»