В столице Башкортостана Уфе вспыхнули протесты 19.01.2024, 9:30

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Митингующие вышли к памятнику Салавату Юлаеву.

На площади перед памятником Салавату Юлаеву в столице Башкортостана Уфе собрались около ста человек в поддержку осужденного за «экстремизм» активиста Фаиля Алчинова.

Об этом сообщает местное издание UTV очевидцы. На месте находятся сотрудники силовых органов РФ.

Полицейские предупреждают жителей, что «акция является несогласованной» и призывают разойтись. Очевидцы сообщают UTV, что уже задержаны несколько участников митинга.

Это уже третий массовый митинг в Башкортостане в поддержку активиста. Первые два проходили 15 и 17 января в Баймаке.