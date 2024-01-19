В Швеции возобновили гражданскую службу по призыву 19.01.2024, 19:13

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С сегодняшнего дня.

С 19 января в Швеции возобновляется гражданская служба по призыву, сообщило правительство королевства со ссылкой на решение кабмина от 21 декабря 2023 года.

Пока речь идет о направлении в муниципальные спасательные службы лиц с соответствующими навыками для прохождения там гражданской службы. С осени 2024 года курсы повышения квалификации по гражданским обязанностям будут проводить для спасательных служб и специалистов в сфере электроснабжения. «На учет могут быть поставлены люди, имеющие образование, но не работающие в этих отраслях», — говорится в заявлении правительства.