Лукашенко заявил, что Путин подарил ему ядерные ракеты 5 19.01.2024, 20:32

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Диктатор также рассказал о механизме применения ядерно оружия.

Россия поставила Беларуси тактические ядерные ракеты комплекса «Искандер» за собственные деньги. Об этом во время визита на автомобильный завод в Минской области заявил Александр Лукашенко, которого цитирует РИА «Новости».

«Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как «Искандер», — сказал белорусский узурпатор.

Диктатор подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения определенного протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

В марте 2023 года Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Владимир Путин запланировал разместить в Беларуси, «своими».

«И не надо говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — сказал Лукашенко. Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическими ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое. «Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои народы», — сказал Лукашенко.

Полученные у Москвы ракеты, по словам Лукашенко, могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси. Лукашенко заявил, что гарантии, данные ему в 1990-х годах, были нарушены «растоптаны» и «нарушены», и Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.

В начале 2023 года президент Путин объявил о строительстве складов для хранения тактического ядерного оружия в Беларуси, а также о переоборудовании белорусских ВВС для носителей ракет «Искандер». Это решение было представлено как ответ на поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Они «так или иначе связаны с ядерными технологиями», заключил Путин.