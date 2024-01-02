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Снайпер ВСУ ночью разбил россиян под Авдеевкой

  • 2.01.2024, 16:05
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Снайпер ВСУ ночью разбил россиян под Авдеевкой

Тепловизор помог обнаружить оккупантов.

Снайпер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины из винтовки с тепловизионным прицелом ликвидировал около 15 оккупантов во время их попытки ночного штурма украинских позиций на Авдеевском направлении фронта. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365», отмечает dialog.ua.

Россияне попытались приблизиться к позициям ВСУ под покровом ночи, однако украинский военный заметил их приближение с помощью тепловизионного прибора, встроенного в прицел. Боец, имя которого не разглашается, продемонстрировал мастерство и умение действовать в сложных условиях, открыв огонь на поражение по россиянам. В ходе ночного боя он обнаружил и точным огнем разбил целую группу оккупантов.

В последние недели украинские войска на Авдеевском направлении отражают ожесточенные атаки российских войск.

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