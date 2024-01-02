Пять стран официально стали новыми членами БРИКС

Пять стран официально стали новыми членами БРИКС5
- 2.01.2024, 18:23
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Среди них — ОАЭ.
Пять новых стран официально вступили и стали полноценными членами межгосударственного объединения под названием БРИКС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya и Africanews.
Введение Саудовской Аравии
Отмечается, что Королевство официально начало свое членство в блоке БРИКС.
В августе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что Королевство изучит детали до предложенной даты присоединения 1 января и примет соответствующее решение.
Принц Фейсал бин Фрахан заявил, что БРИКС является выгодным и важным каналом для укрепления экономического сотрудничества.
Кто еще стал членами объединения
Издание пишет, что также к БРИКС присоединились Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ.
«Рост БРИКС может означать изменение геополитического ландшафта, хотя аналитики по-прежнему не уверены в том, будет ли это расширение помощью или препятствием для членов БРИКС», - говорится в материале.
Некоторые эксперты говорят, что разногласия внутри группы могут ослабить процесс принятия решений и силу БРИКС в целом. Однако члены БРИКС надеются, что расширение приведет к «большему представительству развивающихся экономик и даст шанс отойти от зависимости от доллара США».
БРИКС
Это межгосударственное объединение, союз десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.
Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC), в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
На август 2023 года 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, около 20 из них официально обратились с просьбой о приеме.
Расширение БРИКС
В августе сообщалось, что пять стран станут новыми участниками объединения БРИКС. Тогда речь шла об Аргентине, Египте, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Однако недавно президент Аргентины Хавьер Милей направил письма пяти странам-членам БРИКС, в том числе России и Китаю, в которых объявил о решении отказаться от вступления в объединение.