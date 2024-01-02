Универмаги Минска назвали даты скидок в январе 2024 3 2.01.2024, 20:52

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ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Универмаги Минска озвучили даты скидки, а также выгодных предложений в январе 2024 года. Журналисты узнали даты выгодных предложения, а также акций в минских универмагах. Также «Комсомолка» собрала информацию, когда лучше отправляться за покупками и подарками близким на Рождество.

ГУМ, скидки

В ГУМе до 7 января 2024 года будут действовать скидки до 40% при стоимости товара от 7 рублей. В период с 8 по 14 января в универмаге будет проходить акция «Колядные скидки» до 55% при стоимости товаров от 7 рублей.

Кроме того, ежедневно будут действовать скидки от 50 до 55% на ювелирные изделия, парфюмерию и косметику, фоторамки и фотоальбомы, одежду, трикотаж, белье, посуду, изделия хозназначения, а также на головные уборы и швейные аксессуары для взрослых, новогодние игрушки, украшения, сувениры. Скидка до 40% будет распространяться на обувь для взрослых, галантерейные изделия.

Кроме того, скидка от 30 до 35% в январе будет действовать на товары для детей, картины, бижутерию, на настенные и наручные часы, бытовую химию, текстиль для дома, портьеры. Скидку от 20 до 25% обещают на сувениры и свечи, чулочно-носочные изделия для взрослых, часы наручные, а также на подушки, одеяла, ткани, товары для шитья, товары для сада и огорода.

В ГУМе в январе 2024 года будет действовать скидка до 15% на курительную галантерею, аксессуары для одежды, клеенку. Со скидкой до 12% можно будет купить канцелярские, офисные, бумажно-беловые товары. А скидку до 10% обещают на настольные светильники, ковры и ковровые покрытия, электрорадиотовары, бытовую и кухонную электротехнику, электролампочки. С названной скидкой можно будет приобрести строительные и скобяные товары, элементы питания, компьютерные аксессуары и гарнитуру, инструменты, велосипеды. Со скидкой 5% - кувшины-фильтры и картриджи для очистки воды.

А еще каждую среду при покупке по карте «Халва» непродовольственных товаров на любую сумму, рассрочка будет 12 месяцев.

ЦУМ, скидки

В ЦУМе в январе 2024 года будут действовать скидки до 55% на непродовольственные товары, стоимостью от 7 рублей. Со скидкой до 15% можно будет купить бытовую технику. Для держателей дисконтных карт 8, 15, 22 и 29 января обещают скидку до 10%. Со скидкой 5% можно будет купить и продовольственные товары стоимостью от 15 рублей.

Универмаг Беларусь, скидки

В универмаге «Беларусь» 2, 5, 6, 9, 12 и 13 января со скидкой 30% можно будет купить одежду бренда «Элема» при стоимости более 5 рублей. Кроме того, специальное предложение со 2 по 15 января будет распространяться на одежду бренда «Sisters». Так, в названный период обещают скидку 50% при стоимости более 5 рублей. Также каждый понедельник и среду будут действовать скидки до 45%. А каждый вторник и четверг – скидки до 50%. В универмаге каждый пятницу, субботу, воскресенье скидки на непродовольственные товары вырастут до 55% при стоимости более 5 рублей.

Торговый дом На Немиге, скидки

В торговом доме «На Немиге» По 7 января со скидкой 40% можно будет купить одежду бренда «Надекс» при стоимости от 5 рублей. Также 2, 5, 6, 9, 12, 13 января на весь ассортимент женской одежды бренда «Элема» будут действовать скидки 30%. Скидка до 25% 3, 5, 6, 13, 20 января будет действовать на весь ассортимент одежды «Конте спа» и «Сильвано фешн», за исключением детского. Кроме того, 2, 5, 6, 9, 12, 13 января скидка 30% будет распространяться на весь ассортимент женской одежды «Элема» при стоимости от 5 рублей. Каждую среду, пятницу и субботу скидка 25% будет действовать на весь ассортимент одежды Mark Formelle (за исключением детского).

Каждый понедельник и среду со скидкой до 45% можно будет купить непродовольственные товары в секции «Все для дома». А каждый вторник и четверг – скидки вырастут до 50%. Акцию «Январь повышенных скидок» обещают каждую пятницу, субботу, воскресенье, когда будут действовать скидки на непродовольственные товары до 55%.

Торговый дом Кiрмаш, скидки

В торговом доме «Кiрмаш» в период со 2 по 7 января будут действовать скидки до 55%. Так, со скидкой до 50% можно будет купить отдельные модели женской одежды. Скидку до 45% обещают на отдельные модели ювелирных изделий, парфюмерно-косметические товары, сложнобытовую технику. До 40% - на сувениры, часы, печатные изделия, постельные принадлежности для детей, отдельные модели обуви, домашний текстиль.

Кроме того, скидка от 30% до 35% будет действовать скидка на отдельные галантерейные товары, мужскую одежду, канцелярские товары, изделия из натурального меха, на отдельные модели чулочно-носочных изделий. Также в универмаге обещают скидку от 20% до 25% на мужскую и женскую одежду, обувь, а также белье, декоративные ткани, домашний текстиль, галантерейные изделия, сувениры и керамическую продукцию, удобрения, средства защиты растений. Скидка от 15% будет распространяться на садовую мебель, ковры и ковровые изделия, мебель, товары бытового и хозназначения, осветительные приборы, сложно-бытовую технику, товары для детей, канцелярские товары.

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