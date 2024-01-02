ВСУ впервые уничтожили новейший российский комплекс артиллерийской разведки 1К148 «Ястреб-АВ» 2 2.01.2024, 21:34

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Видео.

Только сегодня МО РФ отчиталось, что российская армия получила на вооружение новейший комплекс артиллерийской разведки 1К148 «Ястреб-АВ», как сегодня же Силы обороны предоставили видеоподтверждение его уничтожения в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаковали украинские бойцы вражескую технику с HIMARS двумя прямыми попаданиями.

Радиолокационный комплекс с фазированными антенными решетками способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, определяя точные координаты позиций. Его стоимость по предварительным оценкам может достигать 250 миллионов долларов.

Контрбатарейные РЛС обнаруживают ракету или снаряд непосредственно и по нескольким точкам траектории вычисляют ее, определяя как расположение огневой позиции врага, так и место падения снаряда.

Модель комплекса демонстрировались на форуме «Армия-2022». Его испытания завершили только в 2022 году.

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