Лукашенко заявил, что его хотят уничтожить по телефону 7 20.01.2024, 9:16

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Диктатор напуган.

На встрече с коллективом завода «БелДжи» 19 января Лукашенко подтвердил, что почти не пользуется современными технологиями, включая мобильную связь. Причина в том числе и в страхе быть отслеженным.

«Мобильный телефон — это контроль за вами ежесекундно, если вы его носите в кармане. По этому телефону можно ведь и уничтожить любого человека. Я знаю вред этих телефонов, поэтому я по мобильному телефону разговариваю в месяц может быть одну минуту.

Хотя наши ребята изобрели специальную связь. Закрытая связь, там всего несколько десятков телефонов», — приводит слова Лукашенко пресс-служба диктатора.