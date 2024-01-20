Россиян предложили выгнать из крупных городов 13 20.01.2024, 12:45

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Озвучен план по «стратегической деурбанизации» РФ.

Околовластные российские эксперты предлагают оригинальные, порой даже радикальные меры, чтобы решить демографическую проблему и повысить катастрофически упавшую рождаемость. Одна из последних идей — вернуть население к традиционному укладу жизни: переселить из мегаполисов в небольшие поселения с малоэтажной застройкой.

Места в России много, и там, вдали от городской суеты, но рядом с родителями и родственниками, россияне вернутся к традиционным ценностям и семьи станут многодетными. Такое предложение делает профессор МГУ и ВШЭ, основатель исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин в докладе проекта «Горизонт 2040», созданном Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.

Демографическая ситуация в России близка к катастрофе. Нисходящий тренд усилился войной, эмиграцией и сокращением миграционного притока. Население страны быстро сокращается: Росстат прогнозирует, что к 2030 г. оно сократится на 3,2 млн человек и составит 143,26 млн. Тремя годами ранее ожидания статистиков были выше: 144,27 млн. Это базовый прогноз, а по пессимистичному Россия в ближайшие два десятилетия будет вымирать со средней скоростью более 800 тысяч человек в год и к середине века потеряет более 15 млн человек постоянного населения.

При этом рождаемость второй год обновляет антирекорды. В прошлом году число рождений пробило «дно» 1990-х гг., опустившись на уровни рубежа XVIII–XIX веков, подсчитал демограф Алексей Ракша на основании статистики региональных ЗАГСов.

Поэтому «задача России особенная — немедленно остановить падение рождаемости и в целях благоустройства и защиты собственного макрорегиона значительно увеличить население», пишет Милехин. По его мнению, сейчас у России есть «уникальный и, скорее всего, единственный шанс исправить сложившуюся катастрофическую ситуацию в демографии».

Для воспроизводства населения — даже не роста, а поддержания его численности в текущем размере — уровень рождаемости должен составлять 2,15 на каждую женщину (2,7 на семейную пару), отмечает Милехин. Это вдвое больше, чем сейчас: в 2022 г. он был 1,45, а в 2023 г. прогнозируемо снизится до 1,35. Профессор считает, что текущая возрастнобрачная структура населения позволяет при грамотной демографической политике добиться не менее чем двукратного повышения рождаемости, но есть условие:

Обеспечение простого воспроизводства населения возможно только при значительном увеличении количества многодетных семей

Этому, по мнению Милехина, мешают города. Именно в них в конце прошлого века произошел так называемый демографический переход — снижение рождаемости в результате «социально-экономического развития и повышения качества жизни населения, урбанизации и разрушения социального института семьи». Два последних пункта Милехин считает основными причинами снижения рождаемости: «Именно плотность населения, уклад и темп жизни в городах явились одними из причин демографического перехода и спада рождаемости. Фактически новый общественный уклад уничтожил институт многопоколенческой семьи, которая тысячелетиями решала воспитательные, социальные и экономические проблемы детей, молодых родителей и стариков».

Большие города — не для многодетных семей, считает Милехин. Они плотно застроены, там дефицит «квадратных метров на человека» и социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, детские сады, школы), далеко не всегда учитываются «потребности традиционной семьи и особенно многодетных родителей». В переполненных людьми городах возникают «экологические проблемы, разрыв естественных социальных связей, транспортный коллапс».

В этой связи необходимо задуматься над «стратегической деурбанизацией», заключает Милехин. Необходимо расширение строительства малоэтажных и частных домов на внегородских территориях и материальные стимулы для их приобретения большими семьями, призывает он: «Возможность жить в развитом, благополучном, экологически чистом семейном районе было бы для молодой семьи весомым аргументом в пользу выбора многодетности. Проживание рядом родителей, родственников, близких соседей позволяло бы снимать ряд ограничений в трудовой активности и материальном обеспечении».

В России достаточно малоосвоенных территорий, отмечает Милехин. Так что места хватит на всех.