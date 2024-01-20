Эксперт: В Башкортостане началось национально-освободительное движение 20.01.2024, 13:21

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Это уже не просто протесты.

Массовые протесты в Республике Башкортостан приобретают все более глобальное значение. Ведь постепенно национальные меньшинства начинают осознавать, что погибают за чужую им империю.

Об этом «24 Каналу» сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что для путинского режима все только начинается.

«В Башкортостане не просто локальные протесты, это уже национально-освободительное движение. Там есть структура: кого-то сажают, а кто находится в эмиграции», – подчеркнул Яковенко.

В отдаленных регионах России ощущается война

Внутренняя армия России численностью и вооружением превосходит оккупационную армию, которая сейчас находится в Украине, но это пока. Конечно, сейчас у путинского режима достаточно сил раздавить любой безоружный протест.

По мнению российского оппозиционного журналиста, одним из ключевых моментов протеста в Башкирии стало обращение к башкирам, которые сейчас находятся на войне в Украине. Мужчин призывали возвращаться, ведь настоящий враг на родине.

«Это обращение через некоторое время станет массовым. Дело в том, что национальные окрестности – основополагающий источник пополнения оккупационной армии. Шансов попасть на фронт москвичу примерно в 30 – 50 раз меньше, чем человеку из Бурятии, Башкирии и т.д. Если в Москве пока войны нет, то в отдаленных регионах России эта война ощущается, ведь кладбища переполнены», – сказал Яковенко.

По его словам, почти 400 тысяч боевых потерь, понесенных страной-агрессором, размазаны по России неравномерно. В Москве или Санкт-Петербурге их нет, а вот в национальных окрестностях много. Это еще одно свидетельство оккупационного режима.

Напомним, 15 января в российском городе Баймак люди вышли на протест из-за ареста местного активиста Фаиля Алсинова. Впрочем, силовики начали силовой разгонять митингующих, применяя дубинки и слезоточивый газ.

19 января протестующие вышли на митинг в Уфе.