«Знакомьтесь, это Хельга!»: в Беларусь идет мощный снегопад 20.01.2024, 13:26

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Назван город, где непогода «постарается» больше всего.

В Беларусь идет циклон «Хельга». Синоптики пообещали мощный снегопад в течение суток.

Больше всего «Хельга» постарается в Старых Дорогах. Там добавится 10 см снега, пишет телеграм-канал «Надвор'е».

Ночью ожидается -7..-13°С, при прояснениях -14..-19°С, по югу и западу -4..-6°С; максимальная днем от -1°С по юго-западу до -8°С по северо-востоку.

В Минске ночью ожидается минус -11°С, днем -5..-7°С.