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Bild: ВСУ начали использовать новую стратегию в войне с Россией

  • 20.01.2024, 18:51
  • 2,196
Bild: ВСУ начали использовать новую стратегию в войне с Россией

Украинские военные успешно переоборудовали зарубежные артиллерийские снаряды.

Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию в войне с Россией. Об этом заявил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

Практически 23 месяца украинская армия противостоит натиску российских войск. Примерно половина из 33% оккупированной территории Украины была освобождена, однако последние крупные военно-стратегические успехи были давно — в основном в 2022 году. Контрнаступление, на которое возлагались большие надежды, закончилось с минимальными территориальными приобретениями на востоке и на юге страны.

С октября прошлого года российские части возобновили наступление и захватили город Марьинка в Донецкой области с довоенным населением в 10 тысяч человек. И хотя Россия фиксирует огромные потери — в настоящее время от трёх до пяти тысяч человек в месяц — ВС РФ продолжают наступать.

Поэтому украинской армии приходится менять свою тактику:

- Украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные артиллерийские снаряды в собственные беспилотники-камикадзе.

- За пределами фронта Киев нашел временную альтернативу освобождению оккупированных территорий — партизанские атаки украинского спецназа.

- Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает и военно-промышленный комплекс.

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