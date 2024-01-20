Пехотинцы батальона «Литвин» полка Калиновского отбили российский штурм

Пехотинцы батальона «Литвин» полка Калиновского отбили российский штурм1
- 20.01.2024, 19:23
Репортаж с «нуля» на фронте в Украине.
Пехотинец с позывным «Франц» батальона «Литвин» полка имени Кастуся Калиновского показал позицию «на нуле» в нескольких сотнях метров от врага.
В видео боец отметил, что последний день был спокойным, но накануне враг предпринимал попытку штурма. Пехотинцы батальона «Литвин» заметили приближение российских солдат и открыли огонь из пулеметов и автоматов.
Также помогла поддержка БПЛА и минометчиков полка Калиновского. В результате штурм провалился, а враг понес потери.
Также боец показал ряд перебитых пулями деревьев - результат пулеметного огня, и рассказал об обстоятельствах работы пехотных подразделений.