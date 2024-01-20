Белорусов ждет резкое похолодание 20.01.2024, 21:26

4,832

На следующей неделе страну накроет мощный снегопад.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про неустойчивый характер погоды в Беларуси с 22 по 28 января. Он отметил, что в начале недели сохранится морозная погода, однако позднее атмосферные фронты с Западной Европы принесут более теплый и влажный воздух из-за чего морозы начнут ослабевать, а снег сменится на мокрый снег с дождем. Кроме того, добавил синоптик, средняя температура окажется выше климатической нормы.

Рябов сказал, что в начале недели будет облачная погода. В понедельник, 22 января, по северо-западной части, а во вторник, 23 января, в большинстве районов страны ожидается мокрый снег. Местами прогнозируется туман, на участках дорог гололедица. Ветер окажется юго-западный, южный, порывистый, временами сильный порывистый. В ночное время 21 января будет от -3 по западу и до -12 по востоку. Днем ожидается от 0 до -5. Во вторник, 22 января, ночью прогнозируется 5 градусов, а днем – от -2 до +1 градуса.

Синоптик отметил, что уже в середине недели в Беларусь начнет поступать теплая воздушная масса с юго-западной части Европы. По западу страны в ночное время, а днем на всей части ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с дождем. Местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, порывистый. Ночью 24 января, в среду, температура воздуха составит от -2 до +2, а днем – до +3 градусов.

По словам Рябова, согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели погоду в стране продолжить определять циклон, центр которого находится над центральными регионами России.

Так, в четверг, 25 января, на большей части, а в пятницу по востоку Беларуси пройдет снег, мокрый снег. Ветер будет западный, умеренный, временами порывистый. В четверг, 25 января, ночью ожидается около 0, а днем – от 0 до +3 градусов. В пятницу, 26 января, ночью будет от -2 до -7 градусов, а днем – от +1 до -3.

В последние выходные января, добавил синоптик, резко похолодает из-за влажного воздуха с севера. Прогнозируется небольшой снег. Ветер будет северный, северо-западный, а временами порывистый.

В субботу, 27 января, в ночное время будет от -4 по западу и до -11 градусов по северо-восточной части. Днем прогнозируется от -3 градусов. В воскресенье, 28 января, днем прогнозируется от -2 до -8.