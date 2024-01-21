В небе под Минском заметили редкий «знак» 5 21.01.2024, 15:48

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Фотофакт.

Фотографией относительно редкого природного явления, солнечного гало, поделился один из читателей onliner.by.

По его словам, кадр сделан сегодня (21 января) неподалеку от Минска, в логойском направлении. На снимок, скорее всего, попало так называемое солнечное гало.

В целом гало называют группу атмосферных оптических явлений, характеризуемых возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны. Существует множество типов явления, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 километров. Иногда в морозную погоду возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни.